×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.162 BGN
Петрол
91.47 $/барел
Bitcoin
$76,935.8
Последвайте ни
1 USD
1.162 BGN
Петрол
91.47 $/барел
Bitcoin
$76,935.8
БГ Бизнес България е сред лидерите по брой пчелни кошери в ЕС

България е сред лидерите по брой пчелни кошери в ЕС

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Общо спрямо 2020 г. броят на пчелните кошери в ЕС се е увеличил с 1,3 милиона

Броят на пчелните кошери във фермите в Европейския съюз е достигнал рекордните 9,4 милиона през 2023 г., сочат данни на Евростат, публикувани по повод Световния ден на пчелите, цитира БТА.

Снимка: Canva

 

България е сред страните с най-голям брой пчелни кошери в ЕС – около 1 милион, като се нарежда след Италия, Румъния и Гърция. През 2023 г. Италия е разполагала с почти 1,9 милиона пчелни кошера във фермите, следвана от Румъния с 1,7 милиона, Гърция с 1,2 милиона и България с около 1 милион кошера.

Общо спрямо 2020 г. броят на пчелните кошери в ЕС се е увеличил с 1,3 милиона, което представлява ръст от 16%, от 8,1 милиона до 9,4 милиона. Данните дават частична картина, тъй като статистиката за структурата на стопанствата включва само кошерите, които са регистрирани във ферми. Сред държавите с налични данни броят на пчелните кошери се е увеличил в 12 държави членки на ЕС. Най-силен ръст е отчетен в Италия – с 822 490 кошера, което е увеличение от 79%.

България е сред лидерите по кошери в Европа. Защо тогава медът ни е най-евтин?

Пчелите играят ключова роля за опрашването на земеделските култури както в по-топли, така и в по-студени климатични райони. Те могат да преживяват зимните месеци в кошерите си, използвайки запасите от мед. По повод Световния ден на пчелите Европейската комисия припомня, че през 2023 г. е представила инициативата „Нов курс за опрашителите“, насочена към ограничаване на тревожния спад на дивите опрашители в Европа.

Обновената стратегия предвижда мерки на европейско и национално ниво с цел до 2030 г. да бъде обърната тенденцията на намаляване на опрашителите. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

На 18 години е имал кафене и два магазина, днес завладява Европа: Наричат ​​го „Кралят на кебапчетата“
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Милион и половина билети по-късно: Може ли културата да бъде печеливш бизнес?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Error 404: Защо адаптивността се превръща в най-ценния капитал?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Искам да правя музика с тези легенди“: Кой е Fred again.. и защо Дара мечтае да работи с него?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата