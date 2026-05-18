На 18 години е имал кафене и два магазина, днес завладява Европа: Наричат ​​го „Кралят на кебапчетата“

Кой е той?

Повратен момент в живота на Дамир Хусейдич от Тузла се случва през 2013 г., когато той се мести в Германия със семейството си и в продължение на една година работи върху рецепта за кебапчета, които са признати на пазара за качеството си. Хората от Босна и Херцеговина са известни по целия свят като трудолюбиви, упорити и находчиви работници, а много от тях са изградили успешни кариери далеч от родината си.

Един такъв пример е Дамир Хусейдич от Тузла, собственик на успешна компания за производство и внос на храни, както и на два ресторанта в центъра на Мюнхен. Неговата житейска и бизнес история показва как упоритата работа, дисциплината и постоянството са ключът към успеха.

Хусейдич е израснал в семейство, където редът, отговорността и уважението са били основни житейски ценности. "Баща ми е бил полицай, а майка ми - домакиня. „От ранна възраст бях учен на правилните ценности, които бележат живота и професионалния ми път", каза Хусейдич.

Започва бизнес като тийнейджър

В Тузла завършва търговско-икономическо училище, както и Стопански факултет. Вече на 17 години навлиза в света на частния бизнес, а на 18 години има два частни магазина и кафене. Както казва, този опит му помага да научи как работи пазарът и как да работи с хора.

От 1999 до 2002 г. живее в Швеция, където натрупва допълнителен опит в търговията на едро и бизнеса. След завръщането си в Босна и Херцеговина работи в компанията Mercator, където заема ръководни позиции и допълнително учи организация и мениджмънт.

От 2007 до 2013 г. работи като регионален директор продажби в компанията Sam Shop от Сараево. Повратната точка в живота му се случва през 2013 г., когато се мести в Германия със семейството си. Там той открива строителна фирма и фирма за посредничество при наемането на медицински персонал. През същата година той и брат му откриват ресторант в Мюнхен, който се превръща в един от най-успешните в своята категория в Европа.

Тогава започва и голямата му бизнес история, свързана с производството на кебапчета. Хусейдич казва, че разработването на рецептата за кебапче е отнело почти година, пише Kurir.rs.

"Най-важният ми продукт стана кебапчето. Работих дълго време върху рецептата, докато не получих качеството, което е признато на пазара", каза той.

Неговата компания, Cevapcici Company GmbH, днес е един от водещите производители на кебапчета в Европа, поради което мнозина в региона го наричат ​​„кралят на кебапчетата“.

Като част от бизнеса се внасят над 40 продукта от Босна и Херцеговина, Сърбия, Хърватия и Северна Македония. Сред тях са каймак от Сърбия, айвар от Северна Македония, сараевски питки и пайове, както и вина от Хърватия. Хусейдич казва, че днес компанията му е важен доставчик за балкански ресторанти в цяла Европа.

В Мюнхен той притежава и два ресторанта - "La Fayette München" и пицария "Little Italy bei La Fayette", които се посещават от спортисти, актьори и бизнесмени.