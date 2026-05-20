„Искам да правя музика с тези легенди“: Кой е Fred again.. и защо Дара мечтае да работи с него?

Стефани Боова

Той работи с имена като Ed Sheeran, Rita Ora, Demi Lovato и Clean Bandit.

Дара и нейната песен „Бангаранга“ пренаписаха музикалната история, като за първи път в историята България печели Евровизия. Енергията и ентусиазмът на певицата предизвикаха истинска вълна от подкрепа, както у нас, така и по цял свят. Във вторник изпълнителката бе приветствана от Столичната община със специално музикално шоу и 60-метров червен килим на площад „Княз Александър Първи“.

Певицата приветства аудиторията и сподели, че следващата и голяма мечта е да работи с известният британски музикален продуцент - Fred again.. Часове по-рано тя се обърна и към последователите си в социалните мрежи: „Хей, хора! Може ли да ми направите една услуга? Наистина много искам да направя песен с тези легенди. Тагвайте ме в коментарите под това видео, за да увеличим шансовете.“

Снимка: Ладислав Цветков

Само за малко повече от 20 часа под публикацията на артистите се появиха над 20 хиляди коментара. Повечето са от българи, които отбелязват името ѝ и призовават за бъдеща колаборация с нея. 

Кой стои зад името Fred again..? 

Фредерик Джон Филип Гибсън, по-известен като Fred again.. е британски музикален продуцент, певец, автор на песни и диджей. На 66-ите награди „Грами“ той получава номинация за най-добър нов изпълнител, печели отличието за най-добър денс/електронен албум с „Actual Life 3“ и взима награда за най-добър запис за хита „Rumble“, създаден със Skrillex и Flowdan.

Кариерен път и нетно състояние 

Кариерата му започва още на 16 години, когато се присъединява към акапелна група в дома на легендарния музикант и продуцент Brian Eno. По-късно двамата работят заедно по албумите „Someday World“ и „High Life“, създадени с Karl Hyde. През 2018 г. Fred започва активно сътрудничество с певицата Maisie Peters, а същата година участва в написването на хита „Shotgun“ на George Ezra, който достига първо място в британските класации.

През следващите години той работи с имена като Ed Sheeran, Rita Ora, Demi Lovato и Clean Bandit. През 2020 г. Fred again.. печели наградата „Продуцент на годината“ на Brit Awards, като става най-младият носител на отличието.

През 2019 г. той стартира проекта „Actual Life“, в който използва гласови бележки, клипове от социалните мрежи и различни аудио семпли, за да създава емоционални и лични композиции. Първият албум излиза през 2021 г. и е вдъхновен от преживяванията му по време на пандемията от COVID-19. Следват „Actual Life 2“ и „Actual Life 3“, а популярността му нараства значително след знаменития му Boiler Room сет в Лондон през 2022 г., който се превръща в един от най-гледаните в YouTube канала на платформата. Според данни за последната година Fred again.. е реализирал приблизителни приходи между 2,8 и 3,6 милиона долара. Сумата включва приходи от стрийминг платформи, концерти, фестивални участия, авторски права и музикални колаборации. 

През последните години Fred again.. работи активно със Four Tet и Skrillex, като тримата правят поредица от впечатляващи участия, включително в Madison Square Garden и фестивала Coachella. През 2024 г. той обявява новия си албум „Ten Days“, в който участват артисти като Anderson .Paak, Sampha и Four Tet. Гибсън продължава да развива и проекта си USB, към който през 2025 г. добавя няколко нови сингъла със Skepta. През 2025 г. Fred again.. организира и турнето USB002, което преминава през десет града в рамките на десет седмици. 

