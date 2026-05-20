„Искам да правя музика с тези легенди“: Кой е Fred again.. и защо Дара мечтае да работи с него?

Дара и нейната песен „Бангаранга“ пренаписаха музикалната история, като за първи път в историята България печели Евровизия. Енергията и ентусиазмът на певицата предизвикаха истинска вълна от подкрепа, както у нас, така и по цял свят. Във вторник изпълнителката бе приветствана от Столичната община със специално музикално шоу и 60-метров червен килим на площад „Княз Александър Първи“.

Певицата приветства аудиторията и сподели, че следващата и голяма мечта е да работи с известният британски музикален продуцент - Fred again.. Часове по-рано тя се обърна и към последователите си в социалните мрежи: „Хей, хора! Може ли да ми направите една услуга? Наистина много искам да направя песен с тези легенди. Тагвайте ме в коментарите под това видео, за да увеличим шансовете.“

Само за малко повече от 20 часа под публикацията на артистите се появиха над 20 хиляди коментара. Повечето са от българи, които отбелязват името ѝ и призовават за бъдеща колаборация с нея.

Кой стои зад името Fred again..?

Фредерик Джон Филип Гибсън, по-известен като Fred again.. е британски музикален продуцент, певец, автор на песни и диджей. На 66-ите награди „Грами“ той получава номинация за най-добър нов изпълнител, печели отличието за най-добър денс/електронен албум с „Actual Life 3“ и взима награда за най-добър запис за хита „Rumble“, създаден със Skrillex и Flowdan.

Кариерен път и нетно състояние

Кариерата му започва още на 16 години, когато се присъединява към акапелна група в дома на легендарния музикант и продуцент Brian Eno. По-късно двамата работят заедно по албумите „Someday World“ и „High Life“, създадени с Karl Hyde. През 2018 г. Fred започва активно сътрудничество с певицата Maisie Peters, а същата година участва в написването на хита „Shotgun“ на George Ezra, който достига първо място в британските класации.

През следващите години той работи с имена като Ed Sheeran, Rita Ora, Demi Lovato и Clean Bandit. През 2020 г. Fred again.. печели наградата „Продуцент на годината“ на Brit Awards, като става най-младият носител на отличието.

През 2019 г. той стартира проекта „Actual Life“, в който използва гласови бележки, клипове от социалните мрежи и различни аудио семпли, за да създава емоционални и лични композиции. Първият албум излиза през 2021 г. и е вдъхновен от преживяванията му по време на пандемията от COVID-19. Следват „Actual Life 2“ и „Actual Life 3“, а популярността му нараства значително след знаменития му Boiler Room сет в Лондон през 2022 г., който се превръща в един от най-гледаните в YouTube канала на платформата. Според данни за последната година Fred again.. е реализирал приблизителни приходи между 2,8 и 3,6 милиона долара. Сумата включва приходи от стрийминг платформи, концерти, фестивални участия, авторски права и музикални колаборации.

През последните години Fred again.. работи активно със Four Tet и Skrillex, като тримата правят поредица от впечатляващи участия, включително в Madison Square Garden и фестивала Coachella. През 2024 г. той обявява новия си албум „Ten Days“, в който участват артисти като Anderson .Paak, Sampha и Four Tet. Гибсън продължава да развива и проекта си USB, към който през 2025 г. добавя няколко нови сингъла със Skepta. През 2025 г. Fred again.. организира и турнето USB002, което преминава през десет града в рамките на десет седмици.