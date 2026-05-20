×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.162 BGN
Петрол
91.47 $/барел
Bitcoin
$76,935.8
Последвайте ни
1 USD
1.162 BGN
Петрол
91.47 $/барел
Bitcoin
$76,935.8
Технологии Google прави най-голямата си промяна в лентата за търсене от години

Google прави най-голямата си промяна в лентата за търсене от години

bTV Бизнес екип

Google продължава да развива системите си ежедневно

За да се адаптира към новата интернет ера, Google цели да намали нуждата потребителите да извършват традиционно търсене в търсачката си. Компанията представи редица нови функции, задвижвани от изкуствен интелект, които обхващат търсачката, асистента Gemini и други нейни услуги, като част от по-широката трансформация на дългогодишния ѝ бизнес модел, предава CNN. 

Снимка: iStock

Сред нововъведенията е обновена версия на търсачката, която може самостоятелно да обхожда интернет от името на потребителя, както и нов режим в Gemini, способен да работи автономно за определени периоди. Новата търсачка, базирана на модела Gemini 3.5 Flash, представлява една от най-големите промени досега в посока изкуствен интелект. Вместо стандартни резултати с линкове, системата позволява по-дълги и разговорни заявки, а полето за търсене се разширява, за да улесни по-сложни въпроси, формулирани по-естествен начин.

Потребителите ще могат да създават т.нар. „агенти“, които самостоятелно проследяват теми и събития във времето – например обяви за работа, нови имоти или продуктови пускания. Освен това Google ще генерира персонализирани визуализации и мини приложения, като например фитнес тракери, които комбинират местоположение, метеорологични данни и информация от свързани акаунти.

Alphabet пласира рекордна облигационна емисия в йени за 3,6 млрд. долара

Новият режим Spark в Gemini е създаден да изпълнява задачи във фонов режим, включително наблюдение на имейли, банкови извлечения и създаване на обобщения или списъци със задачи. Той може да работи и с данни от приложения като Google Docs, Gmail и Slides, а в бъдеще се очаква поддръжка и за външни платформи. Агентът ще остане активен дори когато устройствата са заключени, като потребителите ще могат да следят действията му от телефоните си.

Google продължава да развива тези автономни системи с цел да ги направи по-надеждни и полезни за масова употреба, въпреки че технологията все още се намира в процес на усъвършенстване. Компанията и индустрията като цяло работят към по-широката цел за създаване на общ изкуствен интелект, като същевременно се конкурират с компании като OpenAI и Meta в надпреварата за най-напреднали AI системи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

На 18 години е имал кафене и два магазина, днес завладява Европа: Наричат ​​го „Кралят на кебапчетата“
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Милион и половина билети по-късно: Може ли културата да бъде печеливш бизнес?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Error 404: Защо адаптивността се превръща в най-ценния капитал?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Искам да правя музика с тези легенди“: Кой е Fred again.. и защо Дара мечтае да работи с него?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата