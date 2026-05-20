Google прави най-голямата си промяна в лентата за търсене от години

Google продължава да развива системите си ежедневно

За да се адаптира към новата интернет ера, Google цели да намали нуждата потребителите да извършват традиционно търсене в търсачката си. Компанията представи редица нови функции, задвижвани от изкуствен интелект, които обхващат търсачката, асистента Gemini и други нейни услуги, като част от по-широката трансформация на дългогодишния ѝ бизнес модел, предава CNN.

Сред нововъведенията е обновена версия на търсачката, която може самостоятелно да обхожда интернет от името на потребителя, както и нов режим в Gemini, способен да работи автономно за определени периоди. Новата търсачка, базирана на модела Gemini 3.5 Flash, представлява една от най-големите промени досега в посока изкуствен интелект. Вместо стандартни резултати с линкове, системата позволява по-дълги и разговорни заявки, а полето за търсене се разширява, за да улесни по-сложни въпроси, формулирани по-естествен начин.

Потребителите ще могат да създават т.нар. „агенти“, които самостоятелно проследяват теми и събития във времето – например обяви за работа, нови имоти или продуктови пускания. Освен това Google ще генерира персонализирани визуализации и мини приложения, като например фитнес тракери, които комбинират местоположение, метеорологични данни и информация от свързани акаунти.

Новият режим Spark в Gemini е създаден да изпълнява задачи във фонов режим, включително наблюдение на имейли, банкови извлечения и създаване на обобщения или списъци със задачи. Той може да работи и с данни от приложения като Google Docs, Gmail и Slides, а в бъдеще се очаква поддръжка и за външни платформи. Агентът ще остане активен дори когато устройствата са заключени, като потребителите ще могат да следят действията му от телефоните си.

Google продължава да развива тези автономни системи с цел да ги направи по-надеждни и полезни за масова употреба, въпреки че технологията все още се намира в процес на усъвършенстване. Компанията и индустрията като цяло работят към по-широката цел за създаване на общ изкуствен интелект, като същевременно се конкурират с компании като OpenAI и Meta в надпреварата за най-напреднали AI системи.