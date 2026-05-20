България с най-голям спад в цените на торовете в ЕС

Какви са причините?

В България е отчетено най-голямо намаление на цените на торовете в целия Европейски съюз, сочат данните на Евростат, цитира БГНЕС. През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната цена на торовете и почвените подобрители в Европейския съюз се е увеличила с 8% спрямо същия период на 2024 г.

След рязкото поскъпване през 2021 и 2022 г., цените на торовете започват да спадат през 2023 и 2024 г. Въпреки това през 2025 г. тенденцията отново се обръща и се наблюдава повишение в продължение на четири поредни тримесечия.

През последното тримесечие на 2025 г. поскъпване е отчетено в 24 от 27 държави членки на ЕС. Най-голям ръст има в Румъния (+16,8%), следвана от Ирландия (+15,3%) и Нидерландия (+12,1%). Намаление на цените е отчетено единствено в България (-6,1%), както и в Хърватия и Литва, където спадът е по 0,2%.

На какво се дължи?

Евростат посочва, че производствените разходи в Европейския съюз, включително при торовете, са силно повлияни от енергийните цени, особено от цената на природния газ. Причината е, че азотните торове като амоняк и урея се произвеждат чрез процеси, в които природният газ се използва като основна суровина. Това се потвърждава и от пазарни анализи в индустрията, според които високите цени на газа през 2021–2022 г. са довели до ограничаване на производството и рязко поскъпване на торовете в Европа.