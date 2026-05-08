Технологии Това е първият робот, който стана монах в будистки храм (СНИМКИ + ВИДЕО)

bTV Бизнес екип

Роботът е приел пет обета

Хуманоиден робот на име „Габи“ беше официално приет за монах в будистки храм в Сеул в Южна Корея. Роботът е участвал в церемония по посвещение и е приел основни монашески обети, адаптирани за изкуствен интелект. Събитието се състоя в сряда сутринта в храм в центъра на южнокорейската столица, по време на традиционен ритуал с монаси и висящи фенери.

Сред участниците се е откроявал именно Габи – хуманоиден робот с височина около 1,20 метра, облечен в монашески одежди. Името Габи е вдъхновено от философския роман "Сидхарта" и корейската дума за милосърдие. 

 

 

 

Източник: The Korea Herald

По време на церемонията роботът е приел пет обета, включително да уважава живота, да се отнася мирно към други роботи и хора, да се подчинява на човешките инструкции, да избягва заблуждаващо поведение и да пести енергия. Вместо традиционни ритуални елементи, Габи е получил символични предмети като стикер и молитвени мъниста, предава Smithsonian.

Знаковото събитие е в съответствие с обещанието, дадено по време на новогодишно обръщение от Джину, президент на ордена Джоге на корейския будизъм, за включване на изкуствения интелект в будистката традиция. „Целта ни е безстрашно да водим ерата на изкуствения интелект и да пренасочим нейните постижения към пътя на постигане на душевен мир и просветление“, каза той в изявление.

Будистките лидери в Южна Корея посочват, че включването на изкуствения интелект е част от усилията религията да се адаптира към технологичната ера. Според представители на ордена, роботите в бъдеще могат да бъдат естествена част от религиозни събития и общности. 

Включването на роботи в религиозната практика не е безпрецедентно, но все още не е често срещано явление. Изследователи от Виенския университет и Университета в Ерланген-Нюрнберг откриват близо дузина роботи, които активно участват в литургични и ритуални практики, по-малко от тях преподават религиозно образование или извършват духовни грижи, и още по-малко активно проповядват.

Вижте робота във ВИДЕОТО: 

