Защо е опасно да организирате пътуването си с AI?

Ето няколко препоръки

Съвременните пътешественици все по-често се обръщат към изкуствения интелект за планиране на ваканции, привлечени от обещания за незабавни, персонализирани маршрути. Но под удобството се крие тревожна реалност: тези дигитални асистенти често предоставят ненадеждна информация, която може да провали внимателно планираното ви бягство.

Когато технологиите подвеждат пътешественика

Последни разследвания разкриват стряскаща статистика за генерираните от изкуствен интелект планове за пътуване. Анализът на автоматизираните маршрути разкри, че девет от десет съдържат фактически грешки. Още по-тревожно е, че приблизително 25% препоръчват места, които са били окончателно затворени, докато над половината предлагат посещение на атракции по време на затворено време.

Маркетинговият специалист Орит Офри се сблъсква с тези недостатъци по време на своето парижко приключение. Нейният асистент с изкуствен интелект уверено я насочва да посети музея Орсе в деня на затварянето му - понеделник. Когато търси възможности за хранене близо до Айфеловата кула в радиус от десет минути, системата предлага заведения, изискващи двойно повече време за ходене.

Може би най-опасно е как изкуственият интелект предоставя невярна информация с абсолютна сигурност. Няма отказ от отговорност, няма предпазни мерки - само авторитетно звучащи съвети, които може да са напълно погрешни. Тази фалшива увереност кара пътуващите да се доверяват на препоръки без проверка, пише Tripshare.lt.

Специалистите по дигитален маркетинг са идентифицирали обезпокоителни модели в препоръките на ИИ. Тестването разкри, че автоматизираните системи често предлагат места за настаняване с 40% по-висока цена от сравними алтернативи, разположени наблизо. Тези скъпи опции често споделят една характеристика: агресивни дигитални маркетингови кампании.

Експертът по ИИ пътувания Джонас Мутони тества автоматизирано планиране за сафари в Кения. Системата препоръчва посещение на Масай Мара по време на пика на миграцията, без да се споменават критични подробности за достъпността по пътищата до определени хижи през този сезон - информация, която всеки местен екскурзовод би предоставил веднага.

Друг пътуващ, планиращ почивка в Япония, е получил маршрут с множество критични грешки: неправилни часове на тръгване на ферибот, разпродадени слотове за музеи, изискващи предварителна резервация, храмове, затворени за реставрация, и ресторанти, които са преминали към политика само с резервации.

Използвайте изкуствен интелект само за първоначално проучване

Отнасяйте се към автоматизираните плановици като към асистенти за брейнсторминг, а не като към авторитетни ръководства. Оставете ги да съставят опции и да предлагат възможности, но никога не приемайте техните препоръки като окончателни решения.

Практически препоръки

За проучване на дестинации: Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате първоначални списъци с атракции, квартали и категории за хранене. След това проучете всяко предложение независимо чрез текущи отзиви и официални източници.

За структура на маршрута: Оставете изкуственият интелект да предлага дневни рамки и географски групировки, но коригирайте въз основа на вашите интереси и желано темпо.

За управление на разходите: Бъдете скептични към информацията за цените, предоставена от изкуствен интелект. Проверете множество платформи за резервации и обмислете опциите, които алгоритъмът предлага.

За местен опит: Допълнете изследванията на ИИ с скорошни туристически форуми, местни блогове и препоръки от хора, които наскоро са посетили града.

