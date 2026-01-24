BGN → EUR
Свят Кои са най-препоръчваните дестинации за 2026 г.?

Кои са най-препоръчваните дестинации за 2026 г.?

bTV Бизнес екип

Наша съседка оглавява редица списъци

Коледните празници вече приключиха, а много работещи вече плануват следващото пътуване. Ако все още не сте решили, къде да прекарате лятната си почивка, Euronews Travel събира най-предпочитаните дестинации за 2026 година. 

Снимка: iStock

Те събират местата, които най-често се появяват в класациите, за да очертаят дестинациите, които наистина заслужават посещение през следващите 12 месеца. Сред тях е Оулу в Норвегия, разположен на северозападното крайбрежие в Ботническия залив, на около 650 километра северно от Хелзинки. Градът е известен с възможността за наблюдение на Северното сияние и за сауна културата на страната, но основната причина да го посетите е, че той е Европейска столица на културата за 2026 г.

Друго популярно място е Гърция и Сицилия, препоръчани от Condé Nast Traveller и Time Out. Вдъхновени от филми и телевизионни предавания като Белият лотос“ и Бриджъртън“, пътешествениците се надпреварват да посетят известни локации. Полуостров Пелопонес и остров Фавиняна в Сицилия, където се предполага, че Одисей е спрял за провизии, са сред препоръчаните места, включително пещерата на Нестор и Пилос.

Освен културни дестинации, през 2026 г. има възможности за наблюдение на небесни явления, като пълното слънчево затъмнение през август, с препоръчителни места в Исландия и различни региони на Испания Арагон, Страната на баските и Астурия. Други интересни дестинации включват португалския Гимараеш за любителите на екотуризма, литературните маршрути във Великобритания, и Доломитите в Италия за зимни спортове и летни преходи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

