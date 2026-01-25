Италиански остров без пътища и телефонен сигнал - достъпен само с лодка

„Има толкова много и толкова малко за правене“ - споделя една от посетителките на острова

Палмарола е остров в Тиренско море, разположен край западните брегове на континентална Италия. Той няма градове, пътища, електричество или мобилно покритие, а фериботен терминал липсва. Повечето дни единственият начин да се стигне до острова е чрез малка лодка от Понца, която се намира на осем километра разстояние през морето.

Разположен западно от Рим, островът е достатъчно близо за еднодневна екскурзия, но същевременно достатъчно далеч, за да се усети като отделна планета спрямо хаоса, тълпите и шума на италианската столица. Докато Рим привлича милиони туристи към своите форуми, фонтани и площади, Палмарола остава почти непосетен, много хора никога не са чували за него, а дори и много римляни рядко го посещават, пише CNN.

Снимка: Getty Images / iStock

Привлекателното за малкото посетители не е инфраструктурата, а липсата ѝ. Островът се издига рязко от водата със своите вулканични скали, морски пещери и тесни заливи. Има само един плаж, мрежа от пешеходни пътеки навътре в сушата и малко признаци на съвременен живот. Достъпът до Палмарола от Рим изисква влак до Анцио, ферибот до Понца и след това уговорка с рибар или собственик на лодка за пътуването в двете посоки. Без постоянни жители, островът е формиран повече от природата и сезоните, отколкото от туризма.

На острова функционира един ресторант, O'Francese, който предлага прясна риба и отдава ограничен брой основни стаи, издълбани в скалите. Гостите резервират месеци предварително и отседят на база пълен пансион, като цените започват от около 150 евро на нощ. Мария Андреини, 44-годишна IT специалистка от Тревизо, посещава Палмарола всяко лято със съпруга си и 15-годишния им син. „Има толкова много и толкова малко за правене“ споделя тя. „Дните минават с гмуркане с шнорхел, слънчеви бани на розовия плаж на ресторанта, а вечер лежим под звездите. На разсъмване собственикът ни отвежда на преход до върха за изгрев – невероятно преживяване.“

Островът е идеален за изследване с лодка – скалите образуват морски стени, тунели и пещери, а водите са популярни сред гмуркачи и кануисти. На сушата може да се срещнат диви кози, дали името на Палмарола. Историкът Силверио Капоне от Понца описва острова като малко променен от праисторическите времена, използван от древните римляни като стратегически наблюдателен пункт, но никога колонизиран.

Островът е частна собственост, датираща от XVIII век, разделен между семейства от Понца. Някои малки пещери на скалите са превърнати в прости жилища, използвани като убежища по време на бури. Местните вярват, че духът на Свети Силверий продължава да обитава водите около Палмарола, спасявайки моряците в бурите.

