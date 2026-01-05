Всички нови продукти, които Apple се очаква да представи през 2026 г.

Apple обикновено пази мълчание, но дава бегли насоки

Apple традиционно е изключително потайна относно разработките си. Периодично обаче компанията подава сигнали за предстоящи новости – например за значителни промени при гласовия асистент Siri, съобщава The Business Insider. Според анализатори 2026 г. може да се окаже повратна за Apple. Очаква се дебют на сгъваем iPhone и значително надграждане на Apple Intelligence – технология, която главният изпълнителен директор Тим Кук все още се опитва да превърне в разпознаваемо име сред потребителите. Според техноанализатори, вътрешни източници и официални сигнали от Apple, ето какво е вероятно да видим:

Актуализации на абонаментните услуги, включително Fitness+

Блокът Services на Apple, който обхваща абонаментните предложения, показва постоянен ръст в няколко отчетни периода. На 2 януари компанията пусна обновление на Apple Fitness+, предварително анонсирано в края на 2025 г. Новите функции добавят тренировъчни програми, „Artist Spotlight“ с плейлисти, посветени на конкретни изпълнители, както и разширения на „Time to Walk“, съчетаващи разкази и музика за разходка.

По-разговорна Siri

Apple за първи път намекна за обновената, захранвана с изкуствен интелект Siri на WWDC 2024 в сега изтрит клип, в който актрисата Бела Рамзи моли асистента да ѝ напомни името на човек, с когото е вечеряла. Siri успява да извлече името от предишни съобщения и календара. При пускането на Apple Intelligence през есен 2024 г. тази версия на Siri липсваше. През март 2025 г. Apple отложи старта ѝ, заявявайки, че ще бъде „пусната през следващата година“. Компанията потвърди пред Tom's Guide през юни 2025 г., че новата Siri ще се появи през 2026 г.

Сгъваем iPhone

Анализаторът Минг-Чи Куо от TF International Securities прогнозира през 2025 г., че Apple ще представи първия си сгъваем iPhone през 2026 г. на цена над 2 000 долара. Марк Гърман от Bloomberg също посочи подобен график и ценови диапазон. Макар Samsung и китайският производител Huawei да са в сегмента от години, Apple разполага с пазарен дял, който може да популяризира новия форм-фактор. „Apple, както направи при смартчасовниците, където Samsung беше първи, ще бъде катализатор за растеж в категорията“, коментира Чатърджи през август 2025 г.

По-достъпен MacBook

В бележка от юни 2025 г. Куо съобщи за по-достъпен 13-инчов MacBook, който според Bloomberg може да струва под 999 долара – текущата цена на MacBook Air. Това би бил първият MacBook с чип, разработен за iPhone. Масовото производство, по данни на Куо, се очаква през четвъртото тримесечие на 2025 г. или началото на 2026 г.

