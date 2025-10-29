Apple достигна за пръв път в историята си пазарна капитализация от 4 трлн. долара

Акциите на технологичния гигант поскъпнаха за кратко до исторически връх от 269,76 долара

Пазарната стойност на Apple достигна за пръв път в историята си 4 трилиона долара, превръщайки се в третата голяма технологична компания, достигнала този важен праг, тъй като силното търсене на най-новите й модели iPhone-и парира опасенията на инвеститорите относно бавния й напредък в надпреварата за изкуствен интелект, предаде Reuters.



Акциите на технологичния гигант поскъпнаха за кратко в началото на търговията на Уолстрийт до исторически връх от 269,76 долара за една акция, преди цента да се върне малко под 269 долара.

От пускането на новите устройства на компанията на 9 септември акциите на Apple скочиха с около 13%, което е забележителен обрат, който тласна акциите на положителна територия за първи път тази година (над бившия рекорден връх от 26-и декември 2024 г.).

Акциите на Apple отбелязаха солиден ценови спад по-рано през тази година поради опасения относно силната китайска конкуренция и несигурността относно това как компанията ще се справи с високите американски тарифи върху азиатските икономики като Китай и Индия - нейните основни производствени центрове.



Най-новите смартфони на Apple обаче привлякоха отново клиенти от Пекин до Москва през първите няколко седмици след пускането им на пазара, като компанията "преглътна" високите си разходи от митата.



Apple е третата компания, достигнала пазарната граница от 4 трилиона долара, след Nvidia и Microsoft. Nvidia в момента е начело с пазарна капитализация от над 4,5 трлн. долара, припомни БНР.



Междувременно Microsoft си възвърна членството в този "гросмайсторски" клуб, след като акциите й поскъпнаха с 2,2% след сделка с OpenAI, която позволи на създателя на ChatGPT да се преструктурира в корпорация с обществена полза.

Предпазливият подход на Apple към изкуствения интелект подхрани опасенията, че може да загуби това, което може да се окаже най-големият катализатор на растеж в технологичната индустрията от десетилетия. Последните информации също така показват, че компанията губи редица свои висши ръководители в областта на изкуствения интелект в полза на Meta.



Компанията бавно пусна своя пакет Apple Intelligence, включително интеграция с ChatGPT, докато надстройката на гласовия асистент Siri с изкуствен интелект е отложена до следващата година.



Според различни информации, Apple също така проучила няколко възможности за сътрудничество с Gemini AI, Anthropic и OpenAI на Alphabet.



За периода април - юни Apple отчете най-силните си тримесечни резултати от години, отбелязвайки двуцифрен растеж в ключови сегменти, а прогнозите й бяха по-добри от очакванията на анализаторите. Очаква се компанията да обяви резултатите си за последното тримесечие (юли - септември) на 30 октомври.



Акциите на Apple са се повишили с повече от 7% тази година, което обаче е значително по-слабо от 22-процетният ръст на технологичния фондов индекс Nasdaq.

