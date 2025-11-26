Apple си връща лидерството на пазара на смартфони след повече от десетилетие

Очаква се компанията да изпревари Samsung

Apple ще си върне първото място на световния пазар на смартфони за пръв път от повече от десет години, съобщи Counterpoint Research, предаде Bloomberg. Ръстът се дължи на силния дебют на серията iPhone 17, представена през септември, както и на засиленото обновяване на гамата устройства на ключови пазари.

Според анализаторите новите модели се продават изключително добре както в САЩ, така и в Китай, където продажбите бележат двуцифрен ръст на годишна база. Apple печели и от отслабването на търговското напрежение между САЩ и Китай, както и от поевтиняването на долара, което стимулира търсенето на развиващите се пазари.

Очаква се компанията да изпревари дългогодишния лидер Samsung Electronics Co. през 2025 г. Доставките на iPhone се прогнозира да нараснат с 10 на сто, в сравнение с 4,6 на сто при Samsung Electronics, предаде БТА.

Според Counterpoint Research общият пазар на смартфони ще се разшири с 3,3 на сто, а Apple се очаква да достигне дял от 19,4 процента, което ще й осигури първата позиция за първи път от 2011 г.

