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Блясък 20 млн. долара за една сватба: как Тейлър Суифт превърна любовта в глобално събитие

20 млн. долара за една сватба: как Тейлър Суифт превърна любовта в глобално събитие

Блясък

bTV Бизнес екип

Защо събитието е толкова скъпо?

Поп иконата Тейлър Суифт и звездата на NFL Травис Келси официално сключиха брак на едно от най-обсъжданите и вероятно най-скъпите звездни събития на десетилетието. Церемонията се състоя на 3 юли в легендарната арена Madison Square Garden в Ню Йорк, като информацията беше потвърдена от говорителя на певицата.

Тейлър Суифт и Травис Келси са дали 3 млн. долара за залата на сватбата им

По оценки на Forbes и експерти от индустрията за луксозни събития, общата стойност на многодневните тържества може да надхвърли 20 милиона долара, което поставя сватбата наравно с някои от най-скъпите частни празненства в света, пише Forbes.

Madison Square Garden се превърна в сватбена сцена

Вместо традиционно имение или екзотична дестинация, двойката избра една от най-емблематичните арени в света. Празненствата започнаха с интимна репетиционна вечеря за около 100 гости, последвана от мащабно тържество с близо 1000 поканени.

За събитието бяха въведени специални мерки за сигурност, включително затваряне на улици около Madison Square Garden и участие на няколко правоохранителни служби.

След церемонията електронните табла на арената показаха надписа "JUST&T MARRIED", който бързо се превърна в една от най-споделяните снимки в социалните мрежи.

Двойката избра нетрадиционен формат на церемонията. Вместо класически шафери и шаферки, братът на Тейлър – Остин Суифт, изпълни ролята на "Man of Honor", а братът на Травис – бившият NFL играч Джейсън Келси, беше кум. Церемонията беше водена от актьора и комик Адам Сандлър, близък приятел на двойката.

Сред гостите присъстваха множество звезди от музикалната, филмовата и спортната индустрия, включително известни NFL играчи, музиканти и холивудски знаменитости.

Красива дъга озари небето минути след сватбата на Тейлър Суифт (СНИМКИ)

Защо сватбата струва над 20 милиона долара?

Според специалисти по организация на луксозни събития, бюджетът на подобно тържество включва:

  • наем на Madison Square Garden;
  • многодневна трансформация на арената;
  • сценични конструкции и декорации;
  • луксозен кетъринг;
  • цветни аранжировки от висок клас;
  • частна охрана и логистика;
  • транспорт и настаняване на гостите;
  • специално изработени дизайнерски тоалети.

Тейлър Суифт и Травис Келси се появиха в специално изработени модели на Christian Dior Haute Couture, създадени от дизайнера Джонатан Андерсън, а булката носеше и бижута на Cartier.

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси се превърна не просто в културно събитие, а в значим икономически феномен. Организацията на подобни мегасъбития генерира приходи за хотелиерството, транспорта, сигурността, модната индустрия и развлекателния сектор.

За сравнение, експерти поставят събитието в една категория със сватбата на милиардера Джеф Безос и Лорън Санчес, която също беше оценена на около 20 милиона долара.

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Историята на Тейлър Суифт и Травис Келси започна през 2023 г. и бързо се превърна в един от най-силните попкултурни феномени на десетилетието. Днес двамата не са просто световни знаменитости, а глобален бранд, който генерира огромен медиен, рекламен и икономически интерес.

А ако оценките за стойността на тържеството се окажат точни, тяхната сватба ще остане в историята не само като романтично събитие, но и като една от най-скъпите и най-влиятелните частни церемонии, организирани някога.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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