iPhone може да измерва светлина, шум и температура: Ето как работи

Ето какво да направите

Знаете ли, че може да измерите околната среда с вашия iPhone? С помощта на вградени сензори и специализирани приложения, той може да оценява осветлението, да следи силата на звука и, с допълнително оборудване, да измерва стайната температура, пише Pocket Link.

Ключът е в екосистемата. Поради огромната поддръжка на приложения и аксесоари, iPhone се използва все по-често във фотографията, интериорния дизайн и дори в здравеопазването и техническите инспекции. Възможностите обаче зависят от модела и аксесоарите.

Измерване на светлината и прецизно осветление

Една от най-практичните функции е измерването на нивата на осветеност. Това е особено полезно във фотографията, но също и в интериорния дизайн или отглеждането на растения.

Приложения като Photone, Lux Light Meter Pro и myLightMeter Pro използват сензора на iPhone, за да оценят светлината в луксове. Някои предлагат и препоръки за експозиция, което е полезно за фотографите, но изисква разбиране как светлината влияе на крайния резултат.

Важно е да се отбележи, че точността зависи от калибрирането на приложението. В резултат на това резултатите могат да варират и често е необходимо да се тестват множество решения.

Мониторинг на шума и защита на слуха

iPhone може да ви помогне и с контрола на силата на звука, което е особено важно за защита на слуха ви. В настройките можете да активирате опция, която ограничава максималната сила на звука на слушалките ви чрез „Безопасност на слушалките“.

За по-точни измервания използвайте Decibel X, приложение, което показва нивата на шум в реално време. Apple Watch предлага и приложението Apple Watch Noise, което предупреждава за опасни нива на звук.

Експертните препоръки често посочват, че продължителното излагане на звук над 85 децибела може да бъде рисковано за слуха.

Измерване на температура и термовизионно изображение

За разлика от светлината и звука, измерването на външна температура изисква допълнително оборудване. iPhone няма външен температурен сензор, така че се използват външни устройства.

Термокамери като FLIR One или Thermal Master P3 позволяват създаване на топлинни карти в реално време. Те се използват в строителството, ремонтите и за откриване на топлинни загуби.

За лична употреба, като например наблюдение на здравето, често се използва Withings Thermo, който измерва телесната температура и може да се синхронизира със здравни приложения.