Експертите предупреждават за приложенията, които събират най-много данни за вас

Какво казват собствениците на приложения?

Експерти по киберсигурност предупреждават собствениците на Android устройства за приложения, които проследяват и събират личните им данни в най-голяма степен, подчертавайки, че често няма реална нужда от съхранение на данните.

Потребителският портал Which?, в сътрудничество с Hexiosec, анализира 20 популярни приложения от областите на социалните медии, онлайн пазаруването, фитнеса и умния дом, за да определи кои приложения събират най-много потребителски данни.

Сред тях бяха WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, Amazon, AliExpress, Strava и подобни приложения, които бяха изтеглени от над 28 милиарда потребители по целия свят.

„Милиони хора използват приложения всеки ден за всичко - от проследяване на здравето и фитнеса до онлайн пазаруване. Въпреки че много от тях изглеждат безплатни, нашето проучване показва, че потребителите всъщност плащат с данните си, често на тревожно високи цени“, каза редакторът на Which? Хари Роуз .

Анализът установи, че всички приложения изискват така наречените рискови разрешения, често без реална нужда. Това означава, че потребителите трябва да бъдат много по-внимателни, преди да дадат съгласие на дадено приложение за събиране на данни.

Проучването установи, че китайското приложение Xiaomi Home, което изпраща данни директно до Китай, е поискало повече разрешения от всяко друго – 91. Сред тях са пет рискови разрешения, включително достъп до микрофона и местоположението, което може да доведе до показване на „плашещо прецизно насочени реклами“ на потребителите.

Според експерти, една от тях се открои с агресивното си изпращане на маркетингови имейли. Сред социалните мрежи TikTok поиска разрешение за запис на аудио и достъп до файлове на устройството.

Те също така откриха, че 16 от 20-те анализирани приложения са се опитали да създадат прозорци, които се появяват върху други приложения, което означава, че могат да показват изскачащи съобщения, дори когато известията са изключени.

Някои рискови разрешения обаче могат да бъдат напълно оправдани. Например, достъпът до микрофон за приложения като WhatsApp и Ring Doorbell е съобразен с тяхната функционалност.

Какво казват собствениците на приложения?

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Говорител на Meta, компанията, която притежава WhatsApp, Facebook и Instagram, също отговори на констатациите на проучването, заявявайки, че никое от техните приложения „не използва микрофона във фонов режим или не осъществява достъп до него без съгласието на потребителя“.

Междувременно TikTok обяви, че поверителността и сигурността са „вградени във всеки един от техните продукти“ и че приложението „събира информация, която потребителите доброволно предоставят, заедно с технически данни, необходими за работата, сигурността и потребителското изживяване на приложението“.

Temo обясни, че използва точни данни за местоположение, за да „попълва автоматично адреси въз основа на GPS данни“, добавяйки, че обработва потребителските данни „в съответствие с местните и международните разпоредби и най-добрите практики в индустрията“.

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Amazon обясни, че разрешенията се използват за активиране на полезни функции, като например показване на продукти в пространство с помощта на камерата на телефона или търсене с гласово въвеждане.

Междувременно Samsung обяви, че приложението SmartThings използва само разрешения, които са „необходими за неговата работа и осигуряване на най-доброто потребителско изживяване“, според портала Which?.