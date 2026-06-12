В очакване на най-голямото IPO на всички времена: SpaceX излита към Уолстрийт

Следващият трилионер? SpaceX изстрелва богатството на Мъск към нов връх

Днес целият Уолстрийт тръпне в очакване какво ще се случи когато SpaceX се листне на борсата.

Какво трябва да знаем?

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Компанията на Илон Мъск SpaceX започва да се търгува на борсата днес. Това става чрез IPO, първото публично предлагане на акции, при което обикновените инвеститори вече могат да купуват дял от компанията. При това IPO SpaceX продава акции за общо 75 милиарда долара, които ще влязат в компанията или при продаващите акционери (според структурата на предлагането).

Целият бизнес на SpaceX е оценен на 1,77 трилиона долара. Това означава, че пазарът смята, че компанията струва приблизително толкова. Акциите ще се търгуват на борсата Nasdaq под борсовия символ (тикер) SPCX. Началната цена е 135 долара за една акция, ппише BBC.

Ако акциите започнат да се търгуват на или над тази цена след дебюта си на Nasdaq, SpaceX ще се нареди сред най-ценните публични компании в света още от първия ден на борсата.

Мъск се приближава към статут на първи трилионер

Снимка: Reuters

Рекордната оценка допълнително увеличава състоянието на Илон Мъск, който вече е най-богатият човек в света. Анализатори смятат, че успешното представяне на акциите може да го доближи до историческия статут на първия трилионер.

Въпреки първоначалната оценка, бъдещата цена на акциите ще се определя от търсенето и предлагането на пазара. Инвеститорите ще трябва сами да преценят дали настоящата оценка отразява реалната стойност на компанията.

Анализаторите очакват допълнителен ръст

Интересът към SpaceX е изключително висок както сред големите инвестиционни фондове, така и сред индивидуалните инвеститори. Някои финансови анализатори вече прогнозират значително поскъпване на акциите след началото на търговията.

Брокерската компания Oppenheimer например обяви целева цена от 190 долара за акция – с над 40% по-висока от определената при IPO-то стойност.

От стартъп с неуспешни тестове до глобален лидер

Снимка: EPA/Reuters

Първият служител на SpaceX и настоящ основател на Impulse Space Том Мюлер определи развитието на компанията като „невероятно пътуване“.

Той припомни ранните години, когато първите ракетни двигатели претърпяват серия от неуспехи и експлозии, преди компанията да постигне първото си успешно изстрелване в орбита през 2008 г.

„Да видиш докъде стигна SpaceX днес е просто невероятно“, коментира Мюлер.

Тест за следващата вълна технологични гиганти

Пазарните наблюдатели разглеждат борсовия дебют на SpaceX като важен тест за други технологични компании с оценки, доближаващи един трилион долара. Сред тях са AI лидерите Anthropic и OpenAI, които също обмислят публично предлагане през следващите години.

Успехът на SpaceX може да отвори вратата за нова вълна от мегалистинги в сектора на изкуствения интелект и високите технологии.