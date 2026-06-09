Мога ли да спечеля пари от първичното публично предлагане на SpaceX?

Можете ли да купите акции от България?

Излизането на SpaceX на борсата се очаква да бъде едно от най-големите листвания на фондовия пазар в историята. Очаква се на 12 юни акциите да бъдат пуснати с оценка от 135 долара. Компанията планира да продаде 555,6 милиона от тях, което означава, че ще събере 75 милиарда долара от продажбата, пише The Guardian.

Миналата седмица съобщиха, че до една четвърт от акциите могат да бъдат запазени за индивидуални инвеститори , а не за фондове и банки. Това е по-голям дял, отколкото обикновено се случва при голямо първично публично предлагане (IPO).

Как може да купите акции?

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Акциите ще бъдат листнати на Nasdaq в Ню Йорк. Ако искате да закупите отделни акции, ще трябва да се регистрирате в платформа, която действа като техен брокер. Всеки българин може напълно легално да купува акции на компании от Nasdaq (или NYSE) директно от България. Това става чрез онлайн платформи за търговия или международни инвестиционни посредници.

Ще получа ли всички акции, които искам?

Ако първичното публично предлагане (IPO) е свръхзаписано, няма достатъчно акции за всички пари, които хората искат да инвестират, все още не е ясно как ще бъдат разпределени акциите. Възможно е много хора да получат еднакъв брой или те да бъдат разпределени според това колко хора искат да инвестират. Някои инвеститори може да не получат нищо, ако има твърде много кандидати.

След като първичното публично предлагане (IPO) се случи и акциите бъдат листнати, можете да ги закупите по всяко време. Първоначалните инвеститори ще се надяват, че цената ще се покачи, след като са купили, но цените на акциите могат както да паднат, така и да се повишат, така че винаги има вероятност да успеете да ги закупите на по-ниска цена по-късно.

Ще мога ли да командвам Илон Мъск?

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Не. Дори да имате голяма сума за инвестиране и да можете да закупите много акции, пак няма да имате голямо влияние върху това как се управлява. Мъск няма да продава нито една от акциите си и ще запази 82,4% от гласовете в компанията.

Трябва ли да ги купя?

Зависи какво искате. Ако това е възможността да кажете, че притежавате част от SpaceX, тогава нямате какво да губите. Ако търсите инвестиционна възможност, тази не е за хора със слаби сърца.

Както посочва Нилс Пратли, SpaceX изглежда е надценена на цената на първичното публично предлагане. Той предполага, че има няколко фактора, които означават, че цената на акциите няма да се срине при старта, но че може да падне с течение на времето.

Освен всичко това, купуването на акции в отделна компания, вместо инвестирането чрез фонд, винаги е по-рисково, когато нещата се объркат, няма нищо, което да смекчи негативните последици.

В краткосрочен план, принудителното купуване от някои индексни фондове може да създаде възможност за бързи печалби. Въпреки това, трябва да се внимава с инвестициите в SpaceX. Ако в началото се постигнаг значителни печалби, може би е разумно да обмислите и запазването на част от печалбите, преди вътрешните лица да могат да продадат акциите си.