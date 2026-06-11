Какво прави IPO-то на SpaceX толкова специално?

Какво още може да повлияе на цената на акциите?

С приходи от около 75 млрд. долара при емисионна цена от 135 долара това ще бъде най-голямото първично публично предлагане (IPO), наблюдавано досега. А след очаквания старт на търговията в петък оценката може да се повиши още повече заради високото търсене, пише Welt.de.

Какво всъщност прави SpaceX?

Снимка: Getty Images

Основаната от Мъск още през 2002 г. компания е известна най-вече със своите ракети. Планът на технологичния милиардер беше рязко да намали цената на космическите полети и един ден да създаде колония на Марс. По онова време космонавтиката беше домейн на свръхсилите и първоначално дейността му беше приета с насмешка. Но SpaceX успя да построи по-евтини ракети и да ги направи многократно използваеми, с което допълнително свали цената. Особено след прекратяването на програмата „Спейс шатъл“ SpaceX стана практически незаменима за американската космическа програма и армията.

От какво се състои бизнесът на SpaceX?

По-голямата част от приходите – около 11 млрд. долара – миналата година донесе сателитната интернет услуга Starlink. За целта SpaceX изведе приблизително 9 600 сателита в орбита. Понастоящем са необходими специални антени и терминали на земята, но с идните поколения технологията ще позволи на смартфоните все по-директно да се свързват с мрежата от космоса. Така ще има мобилен интернет и там, където няма клетъчна мрежа. Към края на март Starlink имаше над десет милиона клиенти. Amazon изгражда конкурентна услуга, но разполага с далеч по-малко сателити. Преди няколко месеца Мъск също така прехвърли в SpaceX своята компания за изкуствен интелект xAI, към която по-рано беше присъединена и онлайн платформата X.

Как SpaceX оправдава оценка от 1,8 трилиона долара при тези финансови резултати?

Търсената при IPO оценка е над 90 пъти по-висока от годишния приход – нещо извънредно. При най-скъпата в момента компания, чипгиганта Nvidia (почти пет трилиона долара пазарна стойност), съотношението е около 20, а при Apple – около 10. SpaceX обяснява високата оценка с перспективата за бъдещ бизнес. Според проспекта фирмата вижда общ пазарен потенциал от 1,6 трилиона долара само за сателитната свързаност – макар и за всички доставчици.

Тук роля играе и xAI. SpaceX иска дял от пазара на корпоративни приложения за изкуствен интелект, оценяван на повече от 22 трилиона долара. Мъск планира, наред с друго, орбитални центрове за данни – макар засега да не е ясно дали това е технически постижимо. Мъск често е прекалено оптимистичен в анонсите си, които понякога се реализират години след обявените от него срокове. Например при ръководената от него Tesla автономното шофиране все още не работи така, както е обещавал през последното десетилетие.

Каква е ролята на фактора Илон Мъск?

Снимка: Reuters / X

При традиционните IPO основно участват институционални инвеститори като банки и фондове. Мъск обаче от години разчита силно на армия от фенове сред дребните инвеститори. Според „Wall Street Journal“ при IPO-то на SpaceX приблизително една пета от близо 555,6 млн. акции вероятно ще бъдат запазени за тях. Обичайно делът е между пет и седем процента. Въпреки това търсенето от индивидуалните инвеститори вероятно далеч ще надхвърли предлагането.

Мъск ще запази пълен контрол върху SpaceX и след листването с дял от гласовете над 80 %. Основата са акции с повече права на глас. Той вероятно ще стане и първият човек с лично богатство над един трилион долара. В момента финансовата служба Bloomberg изчислява състоянието му на около 700 млрд. долара.

Какво още може да повлияе на цената на акциите?

Трима важни доставчици на борсови индекси – Nasdaq, FTSE Russell и MSCI – промениха правилата си и в резултат книжата могат да бъдат включени в индексите им по-бързо от обичайното. Това автоматично означава ранно допълнително търсене от фондове, които следват състава на индексите. S&P Dow Jones, от своя страна, запазва досегашните си правила и настоява, че акцията може да влезе в водещия индекс S&P 500 едва след дванадесет месеца пазарна търговия.