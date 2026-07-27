Още една известна автомобилна компания съкращава 5000 работни места

БНБ отчете 21% ръст на кредитите за домакинствата през юни
Потребителските кредити достигат 11,8 милиарда евро
Гаранцията за заетост се удължава до края на 2035 г.
Производителят на спортни автомобили Porsche ще съкрати още 5 000 работни места в региона на Щутгарт. Това съобщиха съвместно ръководството на компанията и Общият работнически съвет, пише Reuters.
В замяна на обявеното намаляване на персонала, гаранцията за заетост за оставащите служители се удължава до края на 2035 година, се казва още в общото изявление
Потребителските кредити достигат 11,8 милиарда евро
Обвинението е, че е използван т.нар. метод „дестилация“ на данни
Инициативата има за цел да повиши конкурентоспособността на бизнеса