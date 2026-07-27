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Свят Още една известна автомобилна компания съкращава 5000 работни места

Още една известна автомобилна компания съкращава 5000 работни места

Свят

bTV Бизнес екип

Гаранцията за заетост се удължава до края на 2035 г.

Производителят на спортни автомобили Porsche ще съкрати още 5 000 работни места в региона на Щутгарт. Това съобщиха съвместно ръководството на компанията и Общият работнически съвет, пише Reuters. 

Удължена гаранция за заетост

Снимка: Евгений Милов

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В замяна на обявеното намаляване на персонала, гаранцията за заетост за оставащите служители се удължава до края на 2035 година, се казва още в общото изявление

Последните съкращения на Porsche следват първия пакет от 3900 съкращения на работни места и още 500, обявени от новия изпълнителен директор Майкъл Лайтърс по-рано тази година. Те ще бъдат извършени по социално отговорен начин, се казва в изявлението. Сделката включва също удължаване на гаранциите за местоположение на завода с пет години до 2035 г. и 2,1 милиарда евро (2,39 милиарда долара) инвестиции във фабриките в Цуфенхаузен и Вайсах, добави компанията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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