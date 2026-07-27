Още една известна автомобилна компания съкращава 5000 работни места

Гаранцията за заетост се удължава до края на 2035 г.

Производителят на спортни автомобили Porsche ще съкрати още 5 000 работни места в региона на Щутгарт. Това съобщиха съвместно ръководството на компанията и Общият работнически съвет, пише Reuters.

Удължена гаранция за заетост

В замяна на обявеното намаляване на персонала, гаранцията за заетост за оставащите служители се удължава до края на 2035 година, се казва още в общото изявление