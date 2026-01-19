BGN → EUR
Последвайте ни
Технологии Някои употребявани автомобили са по-надеждни от по-новите, кое е важното

bTV Бизнес екип

Ето какво да проверите, преди да махнете стария автомобил

Купуването на употребяван автомобил с голям пробег често е дилема за купувачите, особено когато става въпрос за популярни модели като. В публикация в Reddit потребители споделиха своя опит с автомобили, изминали между 250 000 и 300 000 километра, опитвайки се да изяснят дали подобна покупка е рискована или не.

Един от потребителите посочи, че измамите с пробег са често срещано явление:

- При 90% от автомобилите пробегът е бил върнат. Той би предпочел да купи кола със 180 000 км, въпреки че знае, че са фалшиви, отколкото да се информира.

Жена взима шофьорска книжка от 960-ия си опит, след като е похарчила 12 500 евро

Според опита на потребителя е важно да се обърне внимание на предишния собственик и начина, по който е бил поддържан автомобилът, пише Kurir. Дългогодишните собственици, които редовно обслужват автомобила, често предлагат по-голяма сигурност, дори когато колата има 300 000 километра. Един коментиращ сподели пример за своето BMW X3:

- Имам друга кола BMW X3 с 300 000 км, служи ми по-добре от новото BMW, което ме остави на пътя с 3 години и 90 000 км. Ако е F25, е доста добре направено, проверете възрастта за веригата, сменете маслото на скоростната кутия и го поддържайте редовно.

Други потребители посочиха, че колите с голям пробег често са по-добре запазени от по-младите коли, които не са били редовно обслужвани. Един заяви:

- Купих кола с 280 000 км, смених няколко малки неща, колата е като нова отвътре и отвън. Зависи какъв е бил предишният собственик.

Какви са глобите, ако карате без винетка в различните европейски държави?

Изводът, който може да се направи от дискусията, е, че при употребявани автомобили с 250 000-300 000 км трябва да се гледа състоянието и историята на обслужване, а не само броят изминати километри. Ако предишният собственик е поддържал всичко редовно и е решавал наблюдаваните проблеми, колата може да бъде надеждна дори след по-голям пробег.

Важно освен пробега

Проверете историята на обслужване и състоянието на критичните части (скоростна кутия, спирачки, двигател)

Разберете за предишните собственици и как е била използвана колата.

Не се фокусирайте само върху пробега, поддръжката е ключът към това да сте направили добра сделка.

