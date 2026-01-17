Жена взима шофьорска книжка от 960-ия си опит, след като е похарчила 12 500 евро

След като не успяла от първия път, тя продължила да се явява всеки ден

Южнокорейка успя да вземе шофьорската си книжка едва от 960-ия си опит, след като е изхарчила над 12 500 евро, за да постигне целта си. 69-годишната Ча Са-сун се явила за първи път на писмения изпит през април 2005 г. След като не успяла от първия път, тя продължила да се явява всеки ден, пет дни в седмицата, в продължение на три години, което довело до общо 780 опита.

Снимка: Getty Images / iStock

По-късно честотата на явяванията ѝ била намалена до два пъти седмично, докато най-накрая успяла да издържи теста. Едва след това тя преминала към практическия изпит, пише Telegraph. Практическият изпит Ча Са-сун взела след 10 опита, с което общият брой на явяванията ѝ на изпити достигнал 960, преди най-накрая да получи шофьорската си книжка.

Жената не се отказала, тъй като шофьорската книжка ѝ била необходима за бизнеса ѝ с продажба на зеленчуци. Инструкторът ѝ по шофиране в училището Чонбук споделил, че е почувствал огромно облекчение, когато тя най-сетне успяла. „Когато получи книжката си, всички излязохме да я аплодираме, прегърнахме я и ѝ подарихме цветя“, разказва той.

В Южна Корея получаването на шофьорска книжка включва няколко задължителни етапа. Кандидатите първо преминават медицински преглед и полагат писмен теоретичен изпит, който проверява познанията им по правилата за движение, пътните знаци и основите на безопасното шофиране. Тестът може да се държи на корейски език, а в някои центрове – и на чужди езици. При неуспех кандидатите имат право да се явяват многократно, като между отделните опити няма дълъг задължителен период на изчакване.

След успешно издържан теоретичен изпит следват практически тестове, които включват управление на автомобил на специално тренировъчно трасе и шофиране в реална пътна обстановка. Практическите изпити са известни със своята строгост и прецизно оценяване на всяка грешка.

