BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1651 BGN
Петрол
63.08 $/барел
Bitcoin
$96,674.0
Последвайте ни
1 USD
1.1651 BGN
Петрол
63.08 $/барел
Bitcoin
$96,674.0
Свят Какви са глобите, ако карате без винетка в различните европейски държави?

Какви са глобите, ако карате без винетка в различните европейски държави?

Стефани Боова

Нарушенията на европейските пътища рядко остават незабелязани

Всяка държава има собствена система за пътищата електронни винетки, хартиени стикери или отделни пътни такси за определени зони. Ако ви предстои пътуване с кола през Европа, трябва да знаете, че може да се наложи да купувате различни винетки за всяка държава, както и да заплащате отделно. Ето какви са таксите за едни от най-често посещаваните държави в Европа и колко биха ви глобили, ако карате без необходимата винетка или стикер. 

Австрия

Австрийската система съчетава електронна винетка и допълнителни пътни такси за определени участъци, като тунелите Бренер и Глайналм. Винетките се предлагат за 1 ден (9,30 евро), 10 дни (12,40 евро), 2 месеца (31,10 евро) или година (103,80 евро) и могат да бъдат закупени дори анонимно. Санкциите обаче са строги 120 евро на място и до 3000 евро при административно производство, като често глобите могат да бъдат уредени веднага при проверка.

Снимка: Getty Images / iStock

Словакия

За движение по словашките магистрали е необходима електронна винетка, която се предлага с валидност от 1 ден (8,10 евро), 10 дни (10,80 евро), 30 дни (17,10 евро) или за цяла година (90 евро). Контролът се осъществява чрез автоматизирани камери, така че нарушение може да бъде установено и без физическа проверка. Глобите започват от 50 евро и могат да достигнат 500 евро, като обикновено уведомленията се изпращат по пощата на чешки или словашки език, с възможност за обжалване или разсрочено плащане.

Германия

В Германия за леките автомобили все още не се изисква винетка за магистралите, които са безплатни за ползване. Това обаче не означава пълна липса на правила в много градове действат т.нар. екологични зони (Umweltzonen), в които се влиза само с валидна емисионна табелка. Нарушаването на това изискване може да доведе до глоба от около 80 евро.

Словения

Словения използва електронна винетка, като цените са приблизително 7 дни около 16 евро, месечна около 32 евро и годишна около 118 евро. Страната е известна със стриктните си проверки, а глобите за движение без валидна винетка варират между 300 и 800 евро. Важно е да се знае, че санкция може да бъде наложена дори месеци след завръщането ви у дома.

Снимка: Getty Images / iStock

Швейцария

Швейцарската система е проста  предлага се само годишна винетка на цена около 40 евро, валидна от 1 декември на предходната година до 31 януари на следващата. Краткосрочна винетка не съществува, а шофирането без такава води до незабавна глоба от около 208 евро и задължение за моментална покупка на винетка.

Унгария

В Унгария магистралите се заплащат чрез електронна винетка e-matrica, която може да се купи онлайн или на бензиностанции. При регистрацията е изключително важно да се въведе правилният регистрационен номер, тъй като грешка води до автоматична санкция. Глобата е около 45 евро, ако нарушението бъде установено до 60 дни, и до 180 евро след този срок. Унгария е сред държавите, които най-бързо изпращат глоби в чужбина, пишат Dostupny advokat. 

Приходите от е-винетки са 320 млн. лева през 2025 г.

България 

В България за движение по платената пътна мрежа е задължително наличието на валидна електронна винетка за леки автомобили до 3,5 тона. При шофиране без винетка глобата за водача е 150 евро, като при проверка на място може да бъде наложена и компенсаторна такса, която позволява да се избегне по-нататъшно административно производство. 

Пътуването с автомобил из Европа може да бъде удобно, но само ако сте добре подготвени. В различните системи пътните нарушенията рядко остават незабелязани. Затова най-сигурният подход е да проверите изискванията за всяка страна предварително, да използвате официални сайтове за покупка на винетки и да пазите доказателство за плащане. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Iute Group получи одобрение от Националната банка на Украйна за създаване на дигитална банка в Украйна Съдържание от партньори

Iute Group получи одобрение от Националната банка на Украйна за създаване на дигитална банка в Украйна

Iute Group, основаната в Естония банкова група, получи одобрение от Националната банка на Украйна и подписа споразумение да работи за създаване на дигитална банка в Украйна

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата