Какви са глобите, ако карате без винетка в различните европейски държави?

Нарушенията на европейските пътища рядко остават незабелязани

Всяка държава има собствена система за пътищата – електронни винетки, хартиени стикери или отделни пътни такси за определени зони. Ако ви предстои пътуване с кола през Европа, трябва да знаете, че може да се наложи да купувате различни винетки за всяка държава, както и да заплащате отделно. Ето какви са таксите за едни от най-често посещаваните държави в Европа и колко биха ви глобили, ако карате без необходимата винетка или стикер.

Австрия

Австрийската система съчетава електронна винетка и допълнителни пътни такси за определени участъци, като тунелите Бренер и Глайналм. Винетките се предлагат за 1 ден (9,30 евро), 10 дни (12,40 евро), 2 месеца (31,10 евро) или година (103,80 евро) и могат да бъдат закупени дори анонимно. Санкциите обаче са строги – 120 евро на място и до 3000 евро при административно производство, като често глобите могат да бъдат уредени веднага при проверка.

Снимка: Getty Images / iStock

Словакия

За движение по словашките магистрали е необходима електронна винетка, която се предлага с валидност от 1 ден (8,10 евро), 10 дни (10,80 евро), 30 дни (17,10 евро) или за цяла година (90 евро). Контролът се осъществява чрез автоматизирани камери, така че нарушение може да бъде установено и без физическа проверка. Глобите започват от 50 евро и могат да достигнат 500 евро, като обикновено уведомленията се изпращат по пощата на чешки или словашки език, с възможност за обжалване или разсрочено плащане.

Германия

В Германия за леките автомобили все още не се изисква винетка за магистралите, които са безплатни за ползване. Това обаче не означава пълна липса на правила – в много градове действат т.нар. екологични зони (Umweltzonen), в които се влиза само с валидна емисионна табелка. Нарушаването на това изискване може да доведе до глоба от около 80 евро.

Словения

Словения използва електронна винетка, като цените са приблизително 7 дни – около 16 евро, месечна – около 32 евро и годишна – около 118 евро. Страната е известна със стриктните си проверки, а глобите за движение без валидна винетка варират между 300 и 800 евро. Важно е да се знае, че санкция може да бъде наложена дори месеци след завръщането ви у дома.

Снимка: Getty Images / iStock

Швейцария

Швейцарската система е проста – предлага се само годишна винетка на цена около 40 евро, валидна от 1 декември на предходната година до 31 януари на следващата. Краткосрочна винетка не съществува, а шофирането без такава води до незабавна глоба от около 208 евро и задължение за моментална покупка на винетка.

Унгария

В Унгария магистралите се заплащат чрез електронна винетка e-matrica, която може да се купи онлайн или на бензиностанции. При регистрацията е изключително важно да се въведе правилният регистрационен номер, тъй като грешка води до автоматична санкция. Глобата е около 45 евро, ако нарушението бъде установено до 60 дни, и до 180 евро след този срок. Унгария е сред държавите, които най-бързо изпращат глоби в чужбина, пишат Dostupny advokat.

България

В България за движение по платената пътна мрежа е задължително наличието на валидна електронна винетка за леки автомобили до 3,5 тона. При шофиране без винетка глобата за водача е 150 евро, като при проверка на място може да бъде наложена и компенсаторна такса, която позволява да се избегне по-нататъшно административно производство.

Пътуването с автомобил из Европа може да бъде удобно, но само ако сте добре подготвени. В различните системи пътните нарушенията рядко остават незабелязани. Затова най-сигурният подход е да проверите изискванията за всяка страна предварително, да използвате официални сайтове за покупка на винетки и да пазите доказателство за плащане.

