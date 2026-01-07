Лед за 5 минути и музика за ядене: как CES 2026 изненада света (ВИДЕО)

Вижте част от необичайните технологии, представени на събитието

Всяка година Лас Вегас се превръща в глобален център на технологичните иновации с провеждането на CES (Consumer Electronics Show) – най-голямото и влиятелно изложение за потребителска електроника в света. CES 2026 събира хиляди компании, стартъпи и журналисти от цял свят, които представят и откриват устройства и концепции, обещаващи да променят начина, по който живеем, работим и се забавляваме. От революционни телевизионни панели до напълно неочаквани джаджи, изложението отново доказва, че границата между полезното и странното често е тънка.

Ето пет от най-интересните и необичайни технологии, които редакторите и писателите на CNET са открили досега на CES 2026 в Лас Вегас.

Лего тухлички с интелигентност

Снимка: LEGO

Lego е известно със своята креативност и инженерна прецизност, но досега тухличките му бяха просто… пластмасови. На CES 2026 компанията показа Lego Smart Bricks – стандартни по размер блокчета, които обаче крият в себе си електрически вериги, сензори, високоговорители и светлини. Те могат интелигентно да реагират, когато са близо до други тухлички, отваряйки вратата към напълно нов тип интерактивни конструкции. Още по-вълнуващо е, че първите комплекти с тази технология ще бъдат от серията Star Wars и ще се появят на пазара на 1 март.

Машина, която прави лед по-бързо от приготвянето на коктейл

Ледът често се оказва неочаквано ограничение, особено когато има гости. Euhomy Leapard X1 решава този проблем, като създава ледени топчета само за пет минути. Компанията представи и Rock Pro Sphere – машина, която прави кристално чисти, идеално гладки ледени сфери, предназначени за елегантни уиски презентации. Луксът никога не е бил толкова студен – и толкова бърз.

Модерен BlackBerry с щракаща клавиатура

За онези, които изпитват носталгия по тактилните мобилни телефони, CES 2026 предложи интересен обрат. Clicks Communicator е Android устройство с физическа клавиатура, напомняща класическите BlackBerry модели. Телефонът може да работи самостоятелно, но е проектиран и като спътник на пълнофункционален смартфон. Детайл, който ще зарадва аудиофилите: устройството разполага и с жак за слушалки – рядкост в съвременните телефони.

Гигантски 130-инчов телевизор с изключителни цветове

Гигантските телевизори са почти задължителна част от CES, но Samsung успя да привлече вниманието с Micro RGB Backlit R95H – 130-инчов телевизор, който използва Micro RGB светодиоди. Според компанията тази технология позволява постигане на 100% от широката цветова гама BT.2020 за HDR съдържание. Устройството включва и патентованата Glare-Free технология на Samsung, която е особено важна при толкова голям екран. Цената и датата на пускане все още не са обявени.

Три телефонни панела за таблетно изживяване навсякъде

Сгъваемите устройства продължават да еволюират, а Samsung Galaxy Z TriFold е може би най-смелият пример досега. Макар да беше обявен преди CES, изложението даде възможност на екипа на CNET да го изпробва по-обстойно. С трите си панела устройството се разгръща до размер, близък до таблет, като същевременно остава елегантно и преносимо. Според впечатленията то е ясно „предназначено за работа в преносим мащаб“.

Близалка, която свири музика, докато я ядете

Снимка: LEGO

Сред най-странните концепции на CES 2026 безспорно е Lollipop Star. Това е близалка, която комбинира сладко лакомство и музикално изживяване. Чрез костна проводимост – звукови вибрации, които преминават през костите на черепа – тя възпроизвежда мелодии, когато се захапе с кътниците. Има три варианта, свързани с различни изпълнители и вкусове: Ice Spice (праскова), Akon (боровинка) и Armani White (лайм). Всяка близалка струва 9 долара и ще се предлага онлайн и в избрани магазини.

CES 2026 отново доказва, че технологиите могат да бъдат едновременно впечатляващи, полезни и напълно неочаквани – а понякога дори… вкусни.

