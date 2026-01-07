Лед за 5 минути и музика за ядене: как CES 2026 изненада света (ВИДЕО)

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Радиаторът ви не загрява равномерно? Ето какво да направите
Не е нужно веднага да викате майстор
Вижте част от необичайните технологии, представени на събитието
Всяка година Лас Вегас се превръща в глобален център на технологичните иновации с провеждането на CES (Consumer Electronics Show) – най-голямото и влиятелно изложение за потребителска електроника в света. CES 2026 събира хиляди компании, стартъпи и журналисти от цял свят, които представят и откриват устройства и концепции, обещаващи да променят начина, по който живеем, работим и се забавляваме. От революционни телевизионни панели до напълно неочаквани джаджи, изложението отново доказва, че границата между полезното и странното често е тънка.
Ето пет от най-интересните и необичайни технологии, които редакторите и писателите на CNET са открили досега на CES 2026 в Лас Вегас.
Lego е известно със своята креативност и инженерна прецизност, но досега тухличките му бяха просто… пластмасови. На CES 2026 компанията показа Lego Smart Bricks – стандартни по размер блокчета, които обаче крият в себе си електрически вериги, сензори, високоговорители и светлини. Те могат интелигентно да реагират, когато са близо до други тухлички, отваряйки вратата към напълно нов тип интерактивни конструкции. Още по-вълнуващо е, че първите комплекти с тази технология ще бъдат от серията Star Wars и ще се появят на пазара на 1 март.
Ледът често се оказва неочаквано ограничение, особено когато има гости. Euhomy Leapard X1 решава този проблем, като създава ледени топчета само за пет минути. Компанията представи и Rock Pro Sphere – машина, която прави кристално чисти, идеално гладки ледени сфери, предназначени за елегантни уиски презентации. Луксът никога не е бил толкова студен – и толкова бърз.
За онези, които изпитват носталгия по тактилните мобилни телефони, CES 2026 предложи интересен обрат. Clicks Communicator е Android устройство с физическа клавиатура, напомняща класическите BlackBerry модели. Телефонът може да работи самостоятелно, но е проектиран и като спътник на пълнофункционален смартфон. Детайл, който ще зарадва аудиофилите: устройството разполага и с жак за слушалки – рядкост в съвременните телефони.
Гигантските телевизори са почти задължителна част от CES, но Samsung успя да привлече вниманието с Micro RGB Backlit R95H – 130-инчов телевизор, който използва Micro RGB светодиоди. Според компанията тази технология позволява постигане на 100% от широката цветова гама BT.2020 за HDR съдържание. Устройството включва и патентованата Glare-Free технология на Samsung, която е особено важна при толкова голям екран. Цената и датата на пускане все още не са обявени.
Сгъваемите устройства продължават да еволюират, а Samsung Galaxy Z TriFold е може би най-смелият пример досега. Макар да беше обявен преди CES, изложението даде възможност на екипа на CNET да го изпробва по-обстойно. С трите си панела устройството се разгръща до размер, близък до таблет, като същевременно остава елегантно и преносимо. Според впечатленията то е ясно „предназначено за работа в преносим мащаб“.
Сред най-странните концепции на CES 2026 безспорно е Lollipop Star. Това е близалка, която комбинира сладко лакомство и музикално изживяване. Чрез костна проводимост – звукови вибрации, които преминават през костите на черепа – тя възпроизвежда мелодии, когато се захапе с кътниците. Има три варианта, свързани с различни изпълнители и вкусове: Ice Spice (праскова), Akon (боровинка) и Armani White (лайм). Всяка близалка струва 9 долара и ще се предлага онлайн и в избрани магазини.
CES 2026 отново доказва, че технологиите могат да бъдат едновременно впечатляващи, полезни и напълно неочаквани – а понякога дори… вкусни.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Не е нужно веднага да викате майстор
Ето кога парите в брой ни спестяват пари и проблеми
Малко свободни площи, по-високи наеми