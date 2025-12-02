BGN → EUR
Технологии Samsung представи първия си двойносгъваем смартфон

Samsung представи първия си двойносгъваем смартфон

Технологии

bTV Бизнес екип

Устройството е оборудвано с най-голямата батерия, използвана досега от компанията

Южнокорейският технологичен концерн Samsung Electronics представи първия си двойносгъваем смартфон в опит да засили позициите си в сегмента на сгъваемите устройства, където се очаква конкуренцията да се засили, съобщи Reuters.

Пускането на модела Galaxy Z TriFold бележи стремежа на компанията да укрепи присъствието си в пазарна ниша, в която китайските производители набират преднина, пише БТА. Според анализатори обаче високата цена и производствените предизвикателства означават, че сгъваемите устройства ще останат нишов продукт поне в краткосрочен план.

Кога е най-доброто време да започнем да мислим за пенсионен фонд?

Новият модел, с ориентировъчна цена от 3,59 милиона вона (2440,17 долара), се разгъва до дисплей с диагонал 253,1 милиметра, като използва три панела – почти с 25 на сто по-голям от най-новия сгъваем модел Galaxy Z Fold 7.

„Смятам, че пазарът на сгъваеми устройства ще продължи да расте, а TriFold може да действа като катализатор за по-експлозивен растеж в ключови сегменти“, заяви Алекс Лим, изпълнителен вицепрезидент на Samsung Electronics и ръководител на отдел „Продажби и маркетинг“ в за Южна Корея.

Той допълни, че новото устройство е предназначено за потребители, които го търсят целенасочено, а не като модел за масовия пазар.

Биткойн с нов рязък спад: Криптовалутата падна под 90 000 долара

Произведеното в Южна Корея устройство ще излезе на местния пазар на 12 декември, а до края на годината ще бъде пуснат и в Китай, Сингапур, Тайван и Обединените арабски емирства. Пускането му в Съединените щати се очаква през първото тримесечие на следващата година. 

Устройството е оборудвано с най-голямата батерия, използвана досега във флагманите на Samsung, и поддържа супер бързо зареждане – до 50 на сто за 30 минути.

Според Лим цените на чиповете за памет и други компоненти са се повишили рязко, което прави ценообразуването „трудно решение“.

