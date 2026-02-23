BGN → EUR
И все пак може би ще има Paradise Tower?

И все пак може би ще има Paradise Tower?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Административен съд – София-град отмени заповедта за спиране на строежа

Административен съд – София-град отмени заповедта на кмета на Столична община, с която трябваше да се спре и преработи планът за 55-етажната Paradise Tower на бул. „Черни връх“. Това написа в своите социални мрежи бщинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

Той пише, че отмяната на заповедта означава, че към момента остава в сила подробният устройствен план от 2017 г., който позволява изграждането на 215-метров небостъргач. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд.

Снимка: bTV

Припомняме, че през април 2025 г. планираният небостъргач „Парадайс тауър” (Paradise Tower), който разбунва духовете в София от 2017 година, в крайна сметка няма да бъде построен. 

"Съдебната експертиза по делото посочва, че това надвишава повече от четири пъти показателите, които Общият устройствен план допуска за тази зона. Именно заради това общината направи опит да измени плана и да върне параметрите в допустимите граници.", пише Ставрев в своя пост. 

"Казусът не е приключил. Предполагам екипът на кмета ще обжалва пред ВАС. Въпросът е принципен – дали в София може да се реализира 215-метрова кула при параметри, които надвишават допустимото за зоната в пъти, и как това ще се отрази на развитието на града в дългосрочен план."

„Парадайс тауър” трябваше да има 55 етажа и височина от 215 м. Мястото, предназначено за сградата, е определено като вторичен градски център – т.е. е планира да се създаде около ядро, което да подобри южните райони на София. Това трябва да облекчи и идеалния център на София от автомобилния трафик.

