Тръмп атакува Върховния съд, като подготвя нови тарифи и лицензи

Решението на съда постави под въпрос част от търговските мерки на администрацията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес възобнови критиките си към Върховен съд на САЩ, след като миналата седмица институцията се произнесе срещу неговата митническа политика. Държавният глава се закани да използва други свои правомощия, за да наложи мита и лицензи, съобщи Ройтерс, цитира БТА.

Снимка: Reuters

В публикация в социалните мрежи Тръмп написа, че съдът е одобрил и всички останали мита, които по думите му са многобройни, и че те могат да бъдат прилагани по много по-ефективен и по-неприятен начин, при това с правна сигурност, в сравнение с първоначално използваните тарифи.

По-рано, в събота, 21 февруари, той обяви, че възнамерява да увеличи временните митнически ставки за внос в САЩ от всички държави – от 10 на 15 процента. Това представлява и максималното равнище, разрешено от закона. Само ден преди това Върховният съд постанови, че президентът е надхвърлил правомощията си, когато е наложил серия от по-високи тарифи, позовавайки се на закона за икономическите извънредни ситуации.

Решението на съда постави под въпрос част от търговските мерки на администрацията и предизвика остра реакция от страна на Тръмп, който даде да се разбере, че ще търси алтернативни механизми, за да продължи прилагането на митническата си политика.

