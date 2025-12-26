Тази страна пуска в продажба роботизирани кучета

Едно куче струва колкото съвременен смартфон

Няколко китайски компании пуснаха на пазара роботизирани кучета на цена, сравнима с тази на съвременен смартфон – под 10 000 юана (около 1 400 долара), съобщава Yicai. На 23 декември стартъпът Vita Dynamics започна предварителните продажби на първото си роботизирано куче Big Head Bobo на цена от 9 988 юана (1 421 долара). В първия ден компанията отчете поръчки за общо 10 милиона юана (1,4 милиона долара), предава БГНЕС.

Снимка: Getty Images / iStock

Друг китайски производител, Dobot, също стартира предварителни продажби на своя робот Rover X1, който се предлага за 7 499 юана (1 067 долара). Vita Dynamics планира да започне масово производство на Big Head Bobo следващия месец, като доставките се очаква да стартират до март 2026 г.

Създаването на стабилно масово производство обаче остава основното предизвикателство за компаниите, разработващи роботизирани кучета. Това изисква внимателно планиране на разходите, веригите за доставки и развитието на пазара. Според индустриален експерт, цитиран от Yicai, предишни опити за пускане на такива роботи на потребителския пазар са се сблъсквали с трудности както при практическото им използване, така и във веригите за доставки, което е затруднявало осигуряването на стабилно производство.

Китай продължава бързо да развива сектора на роботиката. Според Държавната администрация за регулиране на пазара, до края на 2024 г. броят на компаниите за роботика в страната ще надхвърли 451 000, а общият им регистриран капитал достига 6,44 трилиона юана (приблизително 900 милиарда долара). От края на 2020 г. броят на компаниите се е увеличил с 200%, което отразява динамичния растеж на този икономически сектор.

