Гoлям гepмaнcĸи инвecтитop y нac пpoдaвa чacт oт бизнeca cи

Това е вторият по големина работодател в област Габрово

Германската Hamberger Industriewerke, която преди повече от 20 години направи завод за тоалетни седалки в Севлиево, ще продаде част от бизнеса си на фонда за дялов капитал Mutares. Става дума за производството на подови настилки - една от основните дейности на семейната компания в Германия, която осигурява половината от оборота й. Сделката засяга и "Хамбергер България", където преди няколко години бяха изградени допълнителни мощности и за дървен паркет. Цената не се съобщава.

Ключов бизнес

В края на миналата седмица Mutares обяви, че е подписал споразумение за придобиване на бизнеса с подови настилки на Hamberger Industriewerke, който оперира под марката HARO. Очаква се сделката да приключи през второто тримесечие на 2026 г., след като мине регулаторно одобрение.

Според съобщението компанията е лидер в производството на паркет и други твърди подови покрития в Германия и има силно европейско и азиатско присъствие, а бизнесът е добре позициониран да се възползва от текущата пазарна среда. Той генерира около 150 млн. евро годишни приходи, или половината от общо 300 млн. евро оборот на Hamberger Industriewerke. Сделката засяга дейности в Германия и България с над 700 служители, които произвеждат паркет, ламинат, дизайнерски подови настилки, спортни настилки и акустични панели.

"Виждаме значителен потенциал да укрепим допълнително бизнеса на основните му пазари и да ускорим траекторията му на растеж", посочва Йоханес Лауман, главен инвестиционен директор на Mutares, в прессъобщението. По информация на сайта му фондът се фокусира върху "специални ситуации", като търси компании в затруднено положение, "за да реализира съществуващия потенциал за създаване на стойност чрез иновативни и индивидуално разработени решения".

Българският ъгъл

Сделката ще засегне около 20% от дейността на завода в Севлиево, казаха от Hamberger Industriewerke за "Капитал". Последният отчет на "Хамбергер" показва, че през 2024 г. нетните приходи нарастват с 4% до 92.8 млн. евро (181.5 млн. лв.). Това означава, че продажбите на паркет са приблизително 18 млн. евро.

Преструктурирането вече е в ход. В началото на февруари тази година едноличният собственик е взел решение за преобразуване на "Хамбергер България" чрез отделяне на част от имуществото му в "Хамбергер флоринг България". Новото дружество е регистрирано през декември 2025 г. и както може да се съди по името, към него ще мине производството на подови настилки, което Mutares купува. Според документите, които са подадени в Търговския регистър и изчакват 14-дневен срок за вписване до края на месеца, към него ще бъдат прехвърлени машини и оборудване, чиято оценка не се посочва. От Hamberger уточниха, че земята и сградите ще останат в "Хамбергер България". Общите дълготрайни материални активи на българското дружество към края на 2024 г. са 28.9 млн. евро.

Към новата компания ще преминат и 174 души персонал, или 17% от общо заетите 1050 души. От Murates посочват, че производството на подови настилки и в двата завода е силно автоматизирано.

Още седалки

Намалените в бъдеще приходи от паркет в "Хамбергер" в Севлиево вероятно ще бъдат компенсирани от увеличение при тоалетните седалки, тъй като заводът ще поеме част от производството в Германия. Миналия октомври Hamberger съобщи, че се налага да закрие производството в Рордорф в края на 2025 г., като мярката ще засегне около 40 работни места. Причината е негативната тенденция на пазара на тоалетни седалки като цяло, който страда от слабата активност в строителството и ремонтите в Германия и Европа. "Освен това натискът върху продажните цени се увеличи, особено от страна на конкуренти в Азия, които имат свръхкапацитет поради спада на строителната активност в Китай", посочиха от там.

Според съобщението част от германското производство ще бъде прехвърлено в завода в Севлиево, както и част от отдела "Продажби". Освен в Германия и България групата има производство на тоалетни седалки също в Китай и Египет.

Прехвърлянето на дейността в България няма да изисква допълнителни инвестиции, казаха от Hamberger. Това ще доведе до ръст на приходите на българското дружество, добавиха от там, но без да уточняват с колко.

В Севлиево е най-голямата фабрика на групата Hamberger за производство на тоалетни седалки и практически най-големият такъв производител в Европа. Германската компания влезе в страната през 2003 г. заради свой ключов клиент - Ideal Standard (сега част от Villeroy & Boch), който произвежда санитарна керамика и арматура в града. С времето производството поетапно беше разширено, добавени бяха и други клиенти и сега почти цялата продукция е за износ. През 2016 г. компанията обяви, че започва да прави и подови настилки. Днес "Хамбергер" е вторият по големина работодател в областта.

