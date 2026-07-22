Тези социални мрежи затягат контрола върху нискокачественото AI съдържание

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Докато технологичните компании се надпреварват да внедрят изкуствен интелект във всеки аспект на своите продукти, те откриват, че съществува тънка линия между приемането на новата технология и заливането на потребителите с нискокачествено, машинно генерирано съдържание.

Новите промени отразяват напрежението, което се завихря между създателите на съдържание. Допреди няколко години социалните платформи се конкурираха агресивно за инфлуенсъри чрез фондове, ексклузивни програми и инструменти за монетизация. Днес много от същите компании инвестират милиарди в AI продукти и инфраструктура, което кара част от създателите да се опасяват, че вече не са толкова централни за екосистемите, които сами са помогнали да изградят, пише The Business Insider.

Вижте всички платформи, които затягат контрола срещу изкуствения интелект:

YouTube

Снимка: Pexels

YouTube изостря позицията си спрямо генерираното от AI съдържани. В актуализация от екипа по доверие и безопасност на 20 юли платформата обяви, че цели да възнаграждава създателите, които използват AI за обогатяване на оригинални разкази, за сметка на онези, които масово произвеждат генерични клипове или AI персонажи с цел манипулиране на алгоритъма.

Говорител на YouTube заяви пред Business Insider, че политиката не е нова, а „важно уточнение“ към дългогодишната забрана за „неавтентично съдържание“, което цели да намали неяснотите за автори, демонетизирани заради повтарящи се, ниско-качествени или емоционално манипулативни видеа.

YouTube от години се позиционира пред рекламодателите като „бъдещето на телевизията“, а напливът от AI спам заплашва да подкопае това послание. През януари платформата премахна над дузина популярни канали с милиони гледания, които публикуваха машинно генерирани клипове с образи като котки и Иисус. Според доклад на видео-редактора Kapwing приблизително 21 % от фийда на YouTube вече се състои от AI видеа.

TikTok

TikTok не страни от генеративния AI. Компанията и собственикът ѝ ByteDance предлагат редица AI инструменти в основното приложение и във видео редактора CapCut. През 2026 г. създателите в търговската платформа TikTok Shop значително увеличиха използването на AI за продажба на продукти, базирайки се главно на видео модела Seedance 2.0 на ByteDance.

Въпреки това TikTok предприема разнообразни мерки за контрол на AI съдържанието. Платформата изисква от създателите да отбелязват генерираните материали и добавя невидим воден знак в метаданните на част от видеата, за да индикира изкуствен произход. През ноември беше въведена опция потребителите да регулират количеството AI клипове в личния си фийд. А през юли компанията обяви тестове на „подобрени системи за откриване“, насочени към акаунти, публикуващи AI спам, който „изтласква оригиналните създатели“.

Substack

Платформата за бюлетини обяви на 21 юли, че ще помага на читателите да разпознават съдържание, създадено с AI.

Substack вече позволява сканиране на текстове, за да се оцени каква част е написана с помощта на машинен интелект. За целта компанията си партнира с инструмента за детекция Pangram. Създателите могат да добавят пояснения как са генерирали дадено съдържание, например „използван е Claude за корекзия“, или да отбележат, че не са ползвали AI изобщо.

Все пак авторите лесно могат да изключат функцията, като забранят автоматичния анализ в настройките на изданието си. Тогава читателите няма да виждат оценка за използването на AI.

Pinterest

Pinterest не е чужд на т.нар. AI slop. Още през 2025 г. платформата започна да добавя етикети към подобно съдържание. Създателите могат да отбелязват снимки като „AI-модифицирани“ или „AI-генерирани“, а компанията има собствени системи за откриване на потенциално машинно генерирани материали.

Pinterest въведе и инструмент, който позволява на потребителите да ограничат количеството AI съдържание във фийда си.

Meta

Снимка: Reuters

Meta насърчава потребителите да създават и взаимодействат със съдържание, генерирано чрез собствените ѝ AI инструменти, поради което известни феномени като „Shrimp Jesus“ се разпространяват свободно.

Компанията обаче етикетира съдържание като AI-генерирано още от 2024 г. Във Facebook, Instagram и Threads Meta добавя обозначение „AI info“ към материали, които открива като машинно създадени. Същевременно етикетът не се поставя автоматично при съдържание, „модифицирано“ с AI. Според помощната ѝ страница Meta „може да изисква“ означения за „фотореалистично видео или реалистично звучащо аудио, което е дигитално създадено, модифицирано или променено, включително с AI“. Потребителите също могат доброволно да добавят етикета.

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