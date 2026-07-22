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Технологии Mitsubishi Electric и Sony създават съвместно предприятие за визуални сензори с изкуствен интелект

Mitsubishi Electric и Sony създават съвместно предприятие за визуални сензори с изкуствен интелект

Технологии

bTV Бизнес екип

Дейността на предприятието ще започне през октомври 2026 г.

Mitsubishi Electric Corporation и Sony Semiconductor Solutions Corporation обявиха окончателно споразумение за стратегическо партньорство, насочено към ускоряване на автоматизацията в производствения сектор, съобщи БГНЕС. По силата на споразумението двете компании ще учредят ново съвместно предприятие, наречено Advanced Vision Solutions Co., Ltd., което е планирано да започне дейност през октомври 2026 г., при условие че получи необходимите разрешения от съответните регулаторни органи.

Чрез съвместното предприятие компаниите ще разработват решения за визуални сензори, използващи авангардни технологии за анализ на визуални данни с изкуствен интелект директно върху образните сензори. Целта е решенията да улавят прецизно условия и промени в производствени процеси, които досега е било трудно да бъдат визуализирани, и да ги свързват директно с вземането на решения и управлението на оборудването с оглед подпомагане на автоматизацията, спестяването на труд и безлюдната работа на производствените линии.

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Партньорството съчетава водещите образни сензори и технологиите за периферен изкуствен интелект (edge AI) на Sony с дългогодишния опит на Mitsubishi Electric в системите за фабрична автоматизация (FA). Според компаниите новите решения ще позволят прецизно улавяне на условията на производствените обекти, качеството на продукцията, работата на оборудването и информацията, свързана с поддръжката - данни, които досега е било трудно да бъдат напълно проследявани и оползотворявани. Извлечената информация ще бъде свързвана с подходящо вземане на решения и последващо управление, което ще позволи навременни и автономни подобрения на производствените процеси с минимална човешка намеса. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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