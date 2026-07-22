Американски сенатор призова Уолстрийт да бойкотира платения достъп до публикации на Тръмп в Truth Social

Публикациите на американския президент често оказват влияние върху движението на световните финансови пазари

Водещият демократ в Комисията по разузнаването на американския Сенат Марк Уорнър призова банките и инвестиционните компании от Уолстрийт да не използват новата платена услуга за ранен достъп до публикации в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social) на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Според сенатора услугата създава „много тревожна форма на информационна асиметрия“, тъй като може да предостави предимство при достъпа до информация за правителствената политика, която оказва влияние върху финансовите пазари.

По-рано този месец компанията „Тръмп Медия енд Текнолъджи Груп“ (Trump Media & Technology Group, TMTG) представи услугата „Трут ЕйПиАй“ (Truth API), която обещава на клиентите най-бърз достъп до публикации от десетте най-влиятелни профила в платформата, включително този на президента Тръмп.

Публикациите на американския президент често оказват влияние върху движението на световните финансови пазари.

Източник от голяма американска банка заяви пред Ройтерс, че институцията не планира да се абонира за услугата. По думите му подобен достъп представлява различен риск от закупуването на по-бърз достъп до пазарни данни, тъй като на практика означава плащане за по-ранен достъп до изявления на действащ държавен глава относно правителствената политика.

Друг източник от втора голяма банка също е заявил, че към момента институцията не разглежда възможността да използва услугата.

В писмо до ръководителите на шест водещи финансови асоциации в САЩ Уорнър призова секторът публично да се разграничи от предложението.

„Призовавам ви да заявите ясно, че секторът на финансовите услуги няма да легитимира споразумение, което продава привилегирован достъп до президентски съобщения, влияещи върху пазара, особено за лична финансова изгода на президента“, пише сенаторът.

Представители на „Института за банкова политика“ (Bank Policy Institute), „Асоциацията на индустрията за ценни книжа и финансовите пазари“ (Securities Industry and Financial Markets Association), „Асоциацията на управляващите фондове“ (Managed Funds Association), „Форум за финансови услуги“ (Financial Services Forum), „Групата на основните трейдъри“ (Principal Traders Group) и „Американската банкова асоциация“ (American Bankers Association) не са коментирали случая.

Белият дом е препратил запитването на Ройтерс към „Тръмп Медия енд Текнолъджи Груп“, която също не е предоставила коментар, предаде БТА.

По данни на Ройтерс компанията е обсъждала месечна такса до 100 000 долара за достъп до „Трут ЕйПиАй“, като е предлагала намаление до 60 000 долара месечно за клиенти, които подпишат тригодишен договор.

Според регулаторни документи тръстът „Доналд Дж. Тръмп Ривокъбъл Тръст“ (Donald J. Trump Revocable Trust), който управлява инвестициите на президента и се контролира от неговите деца, притежава около 41 процента от акциите на „Тръмп Медия енд Текнолъджи Груп“.

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