Топ 5 квартала в София, където се строят най-много нови жилища

Купувачите все повече търсят паркоместа и качествени проекти

В София в момента се изграждат 7630 апартамента, които вече се предлагат на пазара. Въпреки големия обем ново строителство, търсенето остава достатъчно силно, за да абсорбира наличните жилища за около година, показва анализ на Colliers за първата половина на 2026 г. Това показва последния анализ на Colliers.

Новото жилищно строителство в столицата продължава да се разширява на фона на стабилно търсене и благоприятни условия за финансиране. По данни на Colliers в момента на пазара се предлагат 7630 апартамента в процес на строителство с обща разгъната застроена площ от около 810 хил. кв. м. Това е обем, сравним с всички жилища, въведени в експлоатация през 2024 г., когато на пазара са завършени близо 6900 жилищни единици.

5 квартала концентрират над една трета от строителството

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Най-активното жилищно строителство е съсредоточено в пет района – Малинова долина, Витоша, Овча купел, Манастирски ливади и Кръстова вада. Заедно те формират 35% от всички апартаменти, които в момента се изграждат и предлагат за продажба.

Най-голям дял от новото предлагане са двустайните жилища – 48%, следвани от тристайните с 37%. Четиристайните апартаменти представляват 9%, студиата – 4%, а жилищата с четири и повече спални са едва 2%. Средната площ на новите апартаменти достига 106 кв. м., което показва, че строителните компании продължават да се фокусират върху по-просторни жилища, подходящи за крайни купувачи.

Пазарът остава балансиран

Според анализа при сегашните темпове на продажби наличните жилища могат да бъдат изчерпани за приблизително една година. Това означава, че предлагането остава в синхрон с търсенето и към момента няма признаци за свръхпредлагане.

Индикаторът "време за усвояване на наличния пазар" през последните години се движи между 11 и 17 месеца, като в началото на 2026 г. е в долната граница на този диапазон – сигнал за сравнително здравословен баланс между купувачи и продавачи.

Очакванията за еврото ускориха покупките

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След спада по време на пандемията жилищният пазар постепенно възстановява активността си. Според Colliers рекордният брой сделки през 2025 г. е бил повлиян и от предстоящото приемане на еврото.

Очакванията за възможно поскъпване на имотите и промените след въвеждането на единната европейска валута са подтикнали част от купувачите да ускорят решението си за покупка още през миналата година.

В същото време делът на сделките, финансирани с ипотечни кредити, остава относително стабилен, което показва, че значителна част от покупките продължават да се реализират със собствени средства.

Средната цена надхвърля 2000 евро на квадрат

Средната офертна цена на жилищата в строеж достига 2070 евро на кв. м без ДДС. Разликите между отделните райони обаче остават значителни. В периферните квартали цените могат да бъдат под 1100 евро на кв. м, докато в най-престижните части на столицата – като Яворов, Изгрев и районът около Докторски паметник – надхвърлят 5500 евро на кв. м.

Проучването показва още, че по-високите етажи традиционно се продават по-скъпо. При сградите с над 15 етажа ценовата премия може да достигне около 50%, основно заради по-добрите гледки, по-ниските нива на шум и по-високото качество на самите проекти.

Наем или ипотека?

При среден апартамент от 106 кв. м и цена от 2483 евро на кв. м с включен ДДС, финансиран с 20% самоучастие и ипотека за 25 години при лихва 2,9%, месечната вноска е приблизително 990 евро.

За сравнение, средният пазарен наем за подобно жилище е около 970 евро месечно. От Colliers обаче отбелязват, че подобно сравнение не отчита допълнителните разходи при покупката – довършителни работи, поддръжка, данъци и други разходи по придобиването.

Купувачите все повече търсят паркоместа и качествени проекти

Според експертите през следващите месеци изборът на купувачите ще става все по-селективен. Все по-важни ще бъдат локацията, качеството на строителството и наличието на достатъчно паркоместа.

Очаква се също постепенно да нараства интересът към жилищни комплекси със смесено предназначение, които комбинират жилища, магазини, услуги и зелени пространства, както и към проекти със "зелени" сертификати.

Въпреки очакваното леко охлаждане на активността след силната 2025 г., Colliers прогнозира, че жилищният пазар в София ще остане стабилен. Увеличаването на броя на новите проекти вероятно ще доведе до по-балансиран пазар, без да се стига до значително свиване на търсенето.