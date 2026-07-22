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БГ Бизнес България е с най-голям годишен ръст на цените на горивата и смазочните материали в ЕС и през юни

България е с най-голям годишен ръст на цените на горивата и смазочните материали в ЕС и през юни

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Все пак цените на горивата и смазочните материали в страната ни са забавили темпа си на растеж

Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 13,7 на сто през юни 2026 г. спрямо същия месец 2025 г., сочат публикуваните днес на страницата на статистическата агенция Евростат най-нови данни.

През май цените на горивата и смазочните материали в ЕС се повишиха с 20,7 на сто на годишна база, а през април - с 20,8 на сто.

През юни поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства е отчетено във всички държави членки, макар и с по-бавни темпове, отколкото през май, като с най-много е нараснала цената им в България - с 26 на сто, Литва - с 23,5 на сто, Румъния - с 23,1 на сто и Финландия - с 22 на сто. Най-малко е било увеличението в Унгария с 2,3 на сто и в Полша - с 5,8 на сто, а в останалите държави от ЕС ръстът варира между 7,9 на сто в Испания и 18,6 на сто в Кипър.

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Все пак цените на горивата и смазочните материали в страната ни са забавили темпа си на растеж, след като през май беше отчетено повишение от 33,9 на сто и с 27,8 на сто през април, предаде БТА.

На месечна база, спрямо май, през миналия месец в ЕС е отчетено намаление на цените на дизела с 6,4 на сто, а на бензина - с 4,2 на сто.

През май т.г. дизелът в ЕС е поевтинял с 5,8 на сто, докато бензинът е регистрирал леко увеличение от 0,8 на сто спрямо април 2026 г.

През юни в сравнение с май цените на дизела в ЕС са намалели във всички страни от ЕС, като най-големи понижения са отчетени в Чехия - с 11,3 на сто, Полша - с 9,7 на сто и България - с 9,4 на сто, докато най-ниски понижения са регистрирани в Унгария с 0,6 на сто, Италия с 1,4 на сто и Словения - с 1,6 на сто.

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През май спрямо април цените на дизела в страната ни са се понижили с 0,7 на сто, докато тези на бензина са се увеличили с 3,1 на сто.

При бензина единствените държави от ЕС, при които е отчетено повишение на цената през юни спрямо предходния месец, са Кипър - с 0,7 на сто и Италия - с 0,5 на сто. Останалите страни регистрираха намаления на цената, като най-големи са пониженията в Швеция с 7,8 на сто, Белгия с 7 на сто и Полша - с 6,6 на сто.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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