Тази технология позволява разговори в Zoom по време на полет

Starlink се превърна в задължителния луксозен ъпгрейд за частните самолети, променяйки начина, по който най-влиятелните бизнес лидери работят във въздуха, пише New York Post. Главни изпълнителни директори и мениджъри вече провеждат Zoom срещи и водят служебни разговори без прекъсване, дори докато летят на хиляди метри над земята.

„Това е най-значимият напредък в комуникациите за пътниците на частни самолети в съвременната авиация“, казва Макс Шрейдж, вицепрезидент „Jet Charter“ в Blade. По думите му търсенето на сателитния интернет на Starlink рязко е нараснало, откакто услугата беше представена през октомври 2022 г.

„Имаме клиенти, които летят единствено със самолети, оборудвани със Starlink. Това на практика възпроизвежда продуктивността на офис среда", казва той.

За ръководителите, които непрекъснато пътуват по света, технологията е истинска промяна на правилата. „Това трансформира самата архитектура на работата — мога да взема целия си екип със себе си и да превърна самолета в летящ офис“, споделя анонимен изпълнителен директор, който лети всяка седмица.

Starlink е дъщерна компания на SpaceX и осигурява високоскоростна интернет връзка навсякъде по света чрез мрежа от хиляди сателити в ниска околоземна орбита. Според Шрейдж, след като клиентите веднъж се докоснат до технологията, тя се превръща в стандарт: „В началото на миналата година около 5% от клиентите изискваха Starlink при чартърни полети. Днес този дял вече е около 30%“.

Масовото търсене кара и собствениците на частни самолети да модернизират машините си. Инсталацията обаче не е нито бърза, нито евтина — изисква монтаж на специална аеродинамична антена. Цената надхвърля 300 000 долара, към които се добавят около 10 000 долара месечно абонамент, а самолетът остава извън експлоатация между три и пет седмици.

За чартърните компании, които могат да таксуват шестцифрени суми за трансконтинентални полети, както и за милиардери с почти неограничени бюджети, инвестицията си струва. И тенденцията вече не се ограничава само до частната авиация — авиокомпании като Qatar Airways вече използват Starlink, а United Airlines обяви, че ще внедри технологията по ключови маршрути през следващите месеци.

