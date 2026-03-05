Роден бизнесмен се похвали с лимитиран автомобил Bugatti за поне 5 млн. евро

Най-новата придобивка на бизнесмена е доставена в България преди броени дни

Първото Bugatti W16 Mistral, което струва поне 5 милиона евро без данъците и таксите, вече е в България. Това разкриха в социалните мрежи собственикът му е Ваньо Алексиев и неговата приятелка Валерия Георгиева.

Ваньо Алексиев, собственик на транспортната компания "Биомет", е известен като притежател на едни от най-ексклузивните автомобили Bugatti в България, пише "24 часа"

Най-новата придобивка на бизнесмена е доставена в България преди броени дни. Това е лимитиран роудстър, от който са произведени само 99 бройки в света, разполагащ с 1600 конски сили. Алексиев притежава и версията Super Sport, която е с мощност от 1600 к.с. и електронен ограничител на скоростта до 440 км/ч.

Първото му Bugatti Chiron (в черно и червено) беше закупено през 2018 г. на приблизителна цена от 5 милиона лева.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN