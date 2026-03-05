Как да управляваме екип от няколко поколения в един офис

Какви са спецификите на всяко поколение в работата

Работните места вече не са просто многогенерационни; те са без възраст. Според доклад на SHRM, работната сила, базирана на поколенията, се състои от: поколение X (34,8%), милениали (38,6%) и поколение Z (6,1%). Така че не е странно да се види екип, който се състои от ръководител на екип от поколение Z, мениджъри от поколението Y и служители от поколение X в един и същи екип. Това разнообразие може да промени играта, ако ръководството управлява работата на екипа си по определен начин.

Проблемът не е във възрастта на някого, а по-скоро в позиционирането. Всяко поколение носи свой собствен уникален набор от умения, любопитство и структура. Кеймбриджкият речник определя единството като „състояние на обединеност или съгласие“, което предполага, че ефективността не се гради върху това всички да бъдат еднакви. Но е важно да се научим как да управляваме екип, като използваме силните си страни, за да помогнем за обединяването от недостатъците, които друго поколение може да има, за да създадем единство.

Ето неща, на които трябва да обърнем внимание, за да управляваме екип от три поколения, които са най-често срещани на работното място.

Поколение X на работното място

Поколение X е поколението от хора на възраст между 45 и 60 години. Те имат достатъчно опит, за да ръководят, но все още се адаптират към бързо развиващото се технологично пространство. Това поколение търси баланс.

Поколение X иска автономия и да бъде уважавано за стойността си на работното място. Те са склонни да имат „независим начин на мислене“. Когато не чувстват, че нуждите им са задоволени, това може да се прояви на работното място като:

Укриване на ценна информация, която може да бъде ефективна за целия екип

Свръхфиксация върху показатели и ключови показатели за ефективност (KPI)

Изпълняване само на възложените им отговорности без кръстосано насърчаване на помощ

Всички тези неща могат да повлияят на морала и развитието на екипа като култура.

Овластяване на милениалите, без да ги изтощавате

Милениалите са поколението на хора на възраст между 29 и 44 години и са най-революционните. Според Gallup, около 3 от 10 са емоционално и поведенчески свързани с работата и компанията си. Те желаят прозрачност и автентичност, преди да инвестират енергия в нещо. Това поколение търси истинска свобода и място на масата, където могат да имат и отговорност.

Според проучването на Deloitte за поколение Z и милениали от 2025 г., „92% казват, че чувството за цел е важно за тяхното удовлетворение от работата“. Лидерите трябва да подкрепят и включват милениалите в процеса, не само заради очакването за успешни резултати от работата. Когато милениалите не чувстват, че ценностите и действията на ръководството съвпадат, това може да се прояви на работното място като:

Желание за признание за нещо, преди наистина да се свърши работата

Посочване на проблеми в системите, без да се помага за решаването на проблема

Неангажирани в задачи, освен ако не са наистина вдъхновени

Милениалите управляват екипи и поемат повече работа, като същевременно доказват себе си пред ръководството над тях.

Развийте поколение Z чрез моделиране на поведението

Поколението Z е поколението от хора на възраст между 13 и 28 години. Това поколение е много наблюдателно и желае примери и приложения, а не само обяснения от ръководството.

Балансът между работа и личен живот, уважението, което е спечелено, а не дадено, и личната реализация са неща, които поколение X и милениалите получават като привилегия, докато поколение Z ги изисква. За да може поколението Z да внесе своите свежи перспективи, те искат да се чувстват видени на работното място. Когато се чувстват отхвърлени или не виждат лидерите да водят с пример, това може да се прояви на работното място като:

Само мислене, водено от културата, ако не е правилно обяснено дългосрочни организационни стратегии

Желание за светлината на прожекторите пред жертва или упорита работа

Много реактивно и изразява силни чувства

