Джъстин Бийбър на 32: Какво е нетното състояние на певеца?

Певецът получава доходи както от музика, така и от лични марки, партньорства и недвижими имоти

На 1 март световноизвестният певец Джъстин Бийбър навърши 32 години. Канадската поп сензация започва да качва видеа в YouTube едва на 13 години, а днес е един от най-продаваните музикални изпълнители в света с над 150 милиона продадени записа. Нетното състояние на Джъстин Бийбър към 2025 г. се оценява на около 300 милиона долар, като богатство му идва от продажби на записи, приходи от турнета, продажба на музикален каталог за 200 милиона долара. Той има и разнообразни бизнес начинания, включително модната линия Drew House и компанията за водни технологии Generosity.

Снимка: Getty Images

Музика и бизнес

Турнетата му „My World“, „Believe“ и „Purpose World“ са донесли над 400 милиона долара, като Forbes оценява приходите му на около 1 милион долара на вечер по време на турне. През декември 2022 г. продажбата на музикалния му каталог на Hipgnosis Songs Capital за 200 милиона долара осигури значителна ликвидност и стабилност на финансовото му портфолио, предава Social Life Magazine.

Отвъд музиката, Бийбър печели и от рекламни договори и бизнес партньорства с марки като OPI, Adidas, Calvin Klein, Proactiv и Beats by Dre. Парфюмната му линия, включително бестселъри като „Someday“ и „Girlfriend“, също е допринесла с десетки милиони приходи. Тези разнообразни потоци на доходи утвърдиха финансовата му независимост и позволиха да развива богатото си портфолио от имоти и бизнеси.

Недвижими имоти

Основното му жилище е имение с над 11 000 квадратни фута в Бевърли Парк, Бевърли Хилс, закупено за 25,8 милиона долара, а имотите му включват и имения в Онтарио и Ла Куинта на стойност десетки милиони. Общото имение и активите му в недвижими имоти надхвърлят 55 милиона долара, символизирайки прехода от ограничените ресурси на детството му.

Марки

Марката му Drew House, стартирана през 2019 г., бързо се наложи със своята небрежна естетика, а Skylrk показва продължаваща еволюция в бизнес стратегията му. Филантропските му дейности, включително дарения към Pencils of Promise и Make-A-Wish, показват, че въпреки огромното му богатство, той продължава да отдава внимание на социални каузи.

