БГ Бизнес Колко пари мога да обменя без декларация за произход?

Колко пари мога да обменя без декларация за произход?

bTV Бизнес Новините

Ето какво трябва да знаете

Всеки, който иска да обмени по-голяма сума пари се притеснява дали в банката няма да му поискат декларация за проиход на средствата. Банките в България ще изискват декларация за произход на средствата при обмяна от левове в евро само за суми над 10 000 лв или 5000 евро. Това решение са взели те след проведена среща помежду си заедно с представители на регулаторите. Решението е взето единодушно от Асоциацията на банките и е в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това съобщи председателят на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова в ефира на bTV.

Снимка: iStock

5 метода да различите фалшиви евробанкноти

Не се дължат такси за обмяна на левове в евро, независимо дали става дума за банкноти или монети, както и дали гражданите са клиенти на съответната банка. Това правило важи за първите шест месеца от въвеждането на еврото.

В отделни случаи, при които са били начислени такси, те вече са възстановени. По думите ѝ става дума за единични грешки на ниво служител.

Напомняме, че за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка три работни дни по-рано, с цел по-добра организация и обслужване.

За да се намали натоварването, банките ще работят всички съботи през януари, като допълнително ще бъдат отворени над 100 банкови клона. При нужда ще се обмисли работа и в неделя.

