Повечето основни храни поскъпват на борсите у нас - ето с колко

Кои продукти са с най-високо поскъпване?

Повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни продукти отбелязват ръст в цените на борсите у нас през тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който проследява движението на цените на храните на едро в България, се увеличава с 1,63% и достига 2,429 пункта при 2,390 пункта седмица по-рано. Базовото ниво на индекса от 1,000 пункта е определено през 2005 година.

Снимка: iStock

Сред зеленчуците най-сериозно поскъпване се отчита при тиквичките – с 19,17% до 1,43 евро за килограм. Нарастват още цените на доматите с 8,33% до 1,82 евро за килограм, на зелето – с 6,34% до 0,42 евро за килограм, на червените чушки – с 4,11% до 1,40 евро за килограм, както и на морковите – с 1,01% до 0,55 евро за килограм.

В същото време се наблюдава значително понижение при краставиците, чиято цена спада с 13,03% до 2,15 евро за килограм. По-евтини са още зрелият лук кромид – със спад от 7,6% до 0,45 евро за килограм, картофите – с 6,46% до 0,44 евро за килограм, както и зелените чушки – с 6,05% до 1,10 евро за килограм.

При плодовете тази седмица се отчита поскъпване при ябълките – с 8,11% до 1,20 евро за килограм, лимоните – с 6,48% до 1,64 евро за килограм, портокалите – с 5,17% до 1,22 евро за килограм, и бананите – с 4,29% до 1,46 евро за килограм. Единствено мандарините поевтиняват – с 1,63% до 1,21 евро за килограм.

Снимка: Canva

При млечните и останалите основни храни цената на кравето сирене се повишава с 0,08% до 6,02 евро за килограм, докато кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 0,55% до 9,37 евро за килограм. Киселото мляко с 3 и над 3% масленост поскъпва с 4,59% и се продава по 0,75 евро за кофичка от 400 грама, а прясното мляко – с 1,19% до 1,19 евро за литър. Кравето масло в разфасовка от 125 грама също е по-скъпо с 0,63% и се търгува по 1,55 евро за брой.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,4% до 3,51 евро за килограм, докато яйцата размер М поскъпват с 2,45% до 0,22 евро за брой на едро. Цените на ориза и зрелия фасул се повишават с по 1,08% съответно до 1,73 евро и 2,15 евро за килограм, лещата поскъпва с 2,6% до 2,16 евро за килограм, брашното тип 500 – с 5,44% до 0,81 евро за килограм, а олиото – с 0,83% до 1,70 евро за литър. Захарта отчита понижение от 1,25% и се продава по 0,90 евро за килограм

