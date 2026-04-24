Технологии Тази компания представи нов AI модел, конкуриращ се с OpenAI и Google

bTV Бизнес екип

Пазарите вече са отчели факта, че китайските AI решения могат да бъдат конкурентни и по-достъпни

Китайската компания DeepSeek представи в петък предварителна версия на дългоочаквания си нов модел, заявявайки амбиция да се конкурира с решенията на OpenAI, Anthropic и Google. Това се случва година след като тогава сравнително непознатият стартъп привлече вниманието на глобалната индустрия за изкуствен интелект. Базираната в Ханджоу фирма подчерта подобренията в разсъжденията и т.нар. агентивни способности на модела V4, който може да действа самостоятелно – например при писане на код – както и по-ефективната обработка на по-големи обеми от токени, предава CNN

Снимка: Getty Images / iStock

DeepSeek се превърна в символ на бума на изкуствения интелект в Китай след представянето през 2025 г. на модела R1, който предложи почти водеща в индустрията производителност на значително по-ниска цена. Този пробив разтърси американските технологични акции и повдигна въпроси относно мащабните инвестиции в центрове за данни. В същото време успехът засили доверието в китайските технологии и изостри технологичното съперничество със САЩ.

Въпреки това анализаторите смятат, че новият модел едва ли ще предизвика същия пазарен шок. Според тях R1 е бил изненада, докато V4 представлява по-скоро логично продължение на вече установена тенденция. Пазарите вече са отчели факта, че китайските AI решения могат да бъдат конкурентни и по-достъпни, което означава, че реакцията този път вероятно ще бъде по-умерена. Както и предишните модели на DeepSeek, V4 е с отворен код, което го прави достъпен за широко използване – за разлика от повечето американски системи. Този подход е ключов елемент от стратегията на Китай да се конкурира чрез бързо внедряване и мащабиране на приложения в различни сектори – от електронна търговия до роботика. 

Снимка: Canva

За да преодолее тези ограничения, DeepSeek работи с местни партньори като Huawei, използвайки технологии и чипове, разработени в Китай. Това позволява изграждането на AI системи без зависимост от чуждестранни доставчици и може да ускори внедряването им както на вътрешния пазар, така и глобално. Според експерти, този подход дори може да даде на V4 по-широко въздействие от предшественика му.

Въпреки напредъка, водещите американски модели като Claude, ChatGPT и Gemini все още запазват лидерството си. DeepSeek твърди, че V4 предлага водещи възможности сред отворените модели, особено при агентно кодиране и разсъждение, но признава, че изостава спрямо някои от най-добрите системи. В същото време компанията остава обект на критики и обвинения от конкуренти и американски представители, свързани с предполагаемо неправомерно използване на чужди модели. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

