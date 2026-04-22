Тези навици унищожават кабелите ви

Кое е истинското слабо място на кабелите?

Зарядните кабели са може би най-пренебрегваната технология в ежедневието ни до момента, в който внезапно „умират“ и оставят телефона ви на 3%. Лошата новина? В повечето случаи вие сте причината това да се случва. Добрата? Няколко дребни навика могат да удължат живота им значително, пише BBC.

Изводите идват от наблюденията на екипа в Center for Advanced Life Cycle Engineering към University of Maryland, ръководен от инженера Майкъл Пехт. Там компаниите изпращат повредени устройства, за да разберат как точно са се счупили. Лабораторията буквално подлага USB кабели на мъчения като огъване, разтягане, смачкване, хиляди включвания, а след това ги гледа под рентген, за да види къде е настъпил фаталният срив.

Оказва се, че проблемът почти никога не е „в кабела по средата“.

Истинското слабо място: връзката с конектора

Когато кабел спре да работи, в повечето случаи жичките се късат точно там, където кабелът влиза в щепсела.

Причината е проста физика конекторът стои неподвижно в телефона или адаптера. Цялото огъване и напрежение се случва в първите сантиметри след него. Вътре има тънки метални жички, обвити в изолация. Всяко остро огъване ги уморява, докато накрая се скъсат. Това се случва най-често в ситуации, които изглеждат напълно безобидни.

Лоши навици, които бавно убиват кабела ви

1. Дърпате кабела, вместо конектора

Когато изключвате, ако дърпате по дължината на кабела, създавате излишно напрежение точно в най-уязвимата точка. Правилото е просто: винаги хващайте твърдата част (щепсела).

2. Използвате твърде къс кабел

Когато кабелът „не достига“ и го опъвате, за да стигне до контакта или докато лежите в леглото, вие постоянно дърпате конектора под ъгъл. Това е една от най-честите причини за повреда.

3. Ползвате телефона, докато е включен, под остър ъгъл

Лежите, телефонът е включен, а кабелът е прегънат рязко надолу. Това концентрира напрежението в една микроскопична точка, минута след минута.

4. Оставяте телефона да „виси“ на кабела в колата

Телефонът, подпрян в поставката за чаши, виси на кабела. Всяка неравност по пътя товари точно връзката с конектора. Това е почти гарантиран начин да го съсипете.

Има ли значение как навивате кабела?

При дълги и тежки кабели (филмови, аудио) професионалистите използват техниката „над-под“ за навиване. Но за късите, гъвкави кабели за зареждане това почти няма значение.

Важно е да не прегъвате рязко кабела до самия конектор. Ако го навивате спокойно, без остри чупки, няма да му навредите. Евтините кабели се чупят по-бързо (и ви струват повече) Голяма част от проблема е в ниското качество. Много евтини кабели имат слаба защита в основата на конектора и тънка изолация.

Търсете „оплетени“ (braided) кабели с текстил или найлонова мрежа, по-дебела и гъвкава защита в основата на щепсела или кабели, които не се усещат „кухи“ и твърде леки.

Дори Apple премина към оплетени кабели в по-новите си модели именно заради по-добрата здравина и екраниране.

Златното правило

Не кабелът по средата се поврежда. Не начинът, по който го навивате, го убива. Убива го начинът, по който се отнасяте към последните 2 сантиметра до конектора. Отнасяйте се внимателно към тази част и кабелът ви може да издържи с години.