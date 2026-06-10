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Финанси Жените пренаписват правилата в бизнеса: Нежният пол вече притежава над 40% от компаниите в САЩ

Жените пренаписват правилата в бизнеса: Нежният пол вече притежава над 40% от компаниите в САЩ

Финанси

bTV Бизнес екип

Предприятиятията осигуряват работа на 12,6 милиона души

Въпреки напредъка през последните десетилетия, много жени продължават да срещат трудности при изкачването по корпоративната йерархия. Според ново изследване на LinkedIn жените представляват 44% от световната работна сила, но заемат едва 31% от ръководните позиции на ниво вицепрезидент и нагоре. Развитието им в управленските структури се забавя, въпреки че все повече жени са високообразовани и активно участват на пазара на труда.

На този фон все повече жени намират алтернативен път към успеха - чрез собствен бизнес, пише Forbes. Според последен доклад на Wells Fargo жените вече притежават над 40% от всички компании в САЩ. Тези предприятия осигуряват работа на 12,6 милиона души и генерират приходи в размер на 2,8 трилиона долара.

Само за периода 2022–2025 г. броят на фирмите, собственост на жени, е нараснал с 12%, което е почти двойно по-бърз ръст в сравнение с бизнеса, притежаван от мъже.

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Какво мотивира жените да създават собствен бизнес?

За много от тях предприемачеството предлага възможности, които трудно могат да бъдат постигнати в корпоративната среда.

Според проучването основните причини жените да се насочват към предприемачеството са желанието за независимост и по-голям контрол върху професионалния им живот. Около 75% от тях искат да си бъдат работодатели, а 62% търсят по-голяма гъвкавост и свобода при организацията на работното си време. Освен това повече от половината се стремят да изградят дългосрочен финансов актив, докато една трета очакват собственият бизнес да им донесе по-високи доходи.

Тенденцията е особено силна сред младите жени и представителите на различни малцинствени общности. Според данни на Gusto през 2024 г. жените са създали половината от всички нови компании в САЩ.

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„Спрете да чакате някой да ви избере“

Предприемачът и инвеститор Коди Санчес, основател на консултантската и инвестиционна компания Contrarian Thinking, смята, че все повече професионалисти се насочват към собствен бизнес заради ограничените възможности за израстване в големите компании.

По думите ѝ жените представляват близо 30% от основателите на компании в световен мащаб и генерират 2,5 пъти повече приходи за всеки привлечен долар рисков капитал в сравнение с мъжете.

Санчес насърчава хората не толкова да стартират бизнес от нулата, колкото да придобиват вече работещи компании.

„Създаването на бизнес от нулата изглежда привлекателно, но много от милионерите са изградили богатството си чрез покупката и развитието на съществуващи предприятия“, казва тя.

Нейният съвет към хората, които чакат повишение в работата, е да спрат да се питате как да бъдете избрани и започнат да се питат какво можете да притежават.

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Дистанционната работа вече е по-желана от по-високата заплата

Междувременно проучване на FlexJobs показва, че възможността за дистанционна работа вече е по-важен фактор за служителите от размера на възнаграждението. Сред над 4000 анкетирани професионалисти в САЩ 79% заявяват, че през 2026 г. са по-склонни да сменят работата си, отколкото година по-рано. Основните причини са възможността за работа от разстояние, по-доброто заплащане и по-добрият баланс между професионалния и личния живот.

Същевременно развитието на изкуствения интелект поражда нови опасения. Според проучване на Resume Now 63% от работещите смятат, че AI ще направи работната среда по-малко човешка, а 57% се опасяват, че технологията ще доведе до отслабване на важни човешки умения.

В Ню Йорк пък беше внесен законопроект за повишаване на минималната почасова заплата до 30 долара. Ако бъде приет, градът ще се превърне в мястото с най-висока минимална работна заплата в Съединените щати.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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