Милиони използват Zoom и WhatsApp всеки ден, но малцина знаят коя е Мариан Кроук

Кроук разработва част от технологиите, които използваме ежедневно

Вицепрезидентът на Google по инженерство Мариан Роджърс Кроук е сред най-влиятелните фигури в света на телекомуникациите. Тя е най-известна с приноса си към развитието на технологията Voice over IP (VoIP), която позволява провеждането на гласови разговори през интернет в платформи като Zoom и WhatsApp. В кариерата си Кроук е работила близо 30 години в AT&T и Bell Labs, където е подала над 200 патента. През 2022 г. е приета в National Inventors Hall of Fame заради своя принос към VoIP технологията.

Родена на 14 май 1955 г. в New York City, Кроук проявява интерес към науката и технологиите още от ранна възраст. Тя често посочва баща си като основен източник на вдъхновение, тъй като именно той насърчава любопитството ѝ към начина, по който работят различните системи и устройства. Завършва бакалавърска степен в Princeton University през 1977 г., а по-късно получава докторска степен по социална психология и количествен анализ от University of Southern California. Именно образованието ѝ я отвежда към Bell Labs, където започва професионалния си път.

В Bell Labs Кроук работи върху проекти, свързани с комуникационните технологии и цифровите съобщения. Тя изследва как различни системи за обмен на съобщения могат да комуникират помежду си и участва в прехода към интернет-базирани комуникации. Заедно с екипа си успява да убеди AT&T да използва TCP/IP като основа за предаване на информация, вместо алтернативни технологии, което впоследствие се превръща в ключов елемент от развитието на съвременния интернет.

Най-значимият ѝ принос е свързан с развитието на VoIP технологията, която преобразува гласовите данни в цифров формат и позволява те да бъдат пренасяни през интернет. Благодарение на тази работа днес са възможни много от съвременните услуги за аудио и видеоконферентни разговори. Освен това Кроук разработва технология за дарения чрез текстови съобщения, вдъхновена от нуждата от по-бързи начини за подпомагане при бедствия. След земетресението в Haiti през 2010 г. чрез тази система са събрани над 43 милиона долара дарения.

По време на работата си в AT&T Кроук ръководи над 2000 инженери и специалисти, отговарящи за стотици програми в областта на телекомуникациите. Преди да напусне компанията, тя заема поста старши вицепрезидент по инфраструктурата на приложенията и услугите. През 2014 г. се присъединява към Google, където работи върху разширяването на интернет достъпа по света и създава център за отговорен изкуствен интелект, насочен към етичното развитие на AI технологиите. Тя активно подкрепя и участието на жени, млади хора и недостатъчно представени общности в инженерните професии.

През годините Мариан Кроук получава множество отличия за своята работа. Тя е носител на наградата „Томас Едисон“ за патенти и е приета в редица престижни организации, сред които National Academy of Engineering и American Academy of Arts and Sciences. С над 200 патента на свое име Кроук е сред най-продуктивните изобретатели в телекомуникационната индустрия, а много от нейните разработки продължават да бъдат основа на цифровите комуникации, които използваме ежедневно.