Какво казват експертите за първоначалното публично предлагане на OpenAI

Следващият етап от надпреварата в областта на изкуствения интелект вече започна

С конфиденциалното подаване в понеделник на формуляр S-1 от страна на OpenAI, следвайки стъпките на Anthropic, двете водещи изследователски лаборатории официално влизат в състезанието за първично публично предлагане (IPO). SpaceX има преднина и ще излезе на борсата по-късно тази седмица, пише The Business Insider.

OpenAI остави открит въпроса за точния момент, като предупреди, че „може да мине известно време“, преди акциите ѝ действително да се търгуват публично. Така лабораториите за ИИ преминават от епохата на работа „зад затворени врати“ като частни дружества към света на публичните отчети, финансовите разкрития и регулациите, съпътстващи статута на публични компании.

Дали това е ясен сигнал колко пари изгарят? Начин да се възнаградят лоялните служители, които държат акции, и да се задържат ключови таланти? Или нещо друго?

Ето какви са мненията на водещи гласове от Уолстрийт, технологиите и по-широката бизнес общност относно най-новия ход на създателя на ChatGPT.

Аравинд Шринивас, главен изпълнителен директор на Perplexity

Снимка: Reuters

Главният изпълнителен директор на Perplexity AI посочи, че плановете за IPO на неговата компания остават непроменени.

„Независимо от тези две компании, планирахме нещо за 2028 г., така че това остава в сила“, каза Шринивас пред CNBC.

По думите му успехът или провалът на публичните дебюти на OpenAI, Anthropic и SpaceX ще има отражение върху целия сектор.

„Със сигурност ще има вълнов ефект, ако не се представят добре – това не може да се замаже“, добави той.

Дан Айвс, технологичен анализатор в Wedbush Securities

Според управляващия директор на Wedbush подаването на документите от OpenAI означава, че „пазардът за IPO официално се отваря“.

„Въпреки че както OpenAI, така и Anthropic наскоро набраха значителен капитал, двете компании се надпреварват да излязат на пазара възможно най-бързо, за да се изпреварят, тъй като и двете търсят огромни суми финансиране“, написа Айвс в бележка.

Според него главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман „продължава да е под натиск от конкуренти като Anthropic да покаже, че растежът се ускорява и ще се запази с агресивно темпо през следващото десетилетие“.

Дан Найлс, основател и портфолио мениджър в Niles Investment Management

Снимка: Pexels

Дан Найлс заяви, че гледа по-благосклонно на Anthropic, отколкото на OpenAI.

„Мисля, че Google печели при потребителите – те имат цялата технология“, каза той пред CNBC. „Смятам, че те печелят и в ИИ като цяло, но при корпоративните клиенти – там е Anthropic.“

По думите му Anthropic е достигнала рентабилност през второто тримесечие „и приходите им нарастват с темпове, които не сме виждали досега при компания с такъв мащаб“.

„OpenAI е притисната между двете“, заключи Найлс. „За мен това са двата победителя.“

Майкъл Фертик, основател на Verdict Capital

Майкъл Фертик изрази надежда, че IPO-то на SpaceX в петък ще отвори „грандиозен поток от ликвидност“.

„Стискам палци на Илон Мъск. Стискам палци на IPO-тата. Стискам палци на OpenAI и Anthropic“, каза той пред CNBC.

По думите му силният дебют на тези компании ще помогне на САЩ да запазят преднина в състезанието по генеративен ИИ. Той допълни, че много фирми се финансират от частния пазар твърде дълго и е време и дребните инвеститори да участват.

„Надявам се това да насърчи компаниите, които се подготвят да подадат документи, наистина да го направят“, заяви Фертик по повод листинга на SpaceX.