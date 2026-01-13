Търсите си слушалки? Това са най-добрите AirPods през 2026 г.

С четири различни модела, ето как да изберете правилните AirPods за вас

Независимо дали купувате първият си чифт AirPods, или подменяти по-стар такъв е разбираемо защо потребителите на iPhone предпочтитат безжичните слушалки на Apple. Компанията прекарва години в усъвършенстване и добавяне на нови функции.

В момента има четири модела AirPods, от които да избирате, всеки със своя собствена отличителна привлекателност и предимства. Вероятно вече знаете дали се интересувате повече от слушалки тип „тапи“ или слушалки тип „над ушите“, така че това е първото разделение.

В случай на слушалки тип „над ушите“, единственият ви избор са AirPods Max. Но в категорията слушалки тип „тапи“ Apple предлага три варианта: AirPods Pro 3, AirPods 4 с активно шумопотискане и обикновените AirPods 4.

Най-добрите AirPods като цяло

Снимка: Apple

Шумопотискане: Да

Живот на батерията: 8 часа (активно шумопотискане включено)

Водоустойчивост: IP57

Bluetooth кодеци: AAC, SBC

Multipoint: Не

Работи най-добре с: iOS, Windows, macOS

Накрайници за уши: Пяна и силикон (XXS, XS, S, M, L)

Третото поколение AirPods Pro са по-добри от предшественика си по много начини, започвайки с прилягането. Най-новите флагмански слушалки на Apple се отличават с по-ъглов дизайн и по-широка гама от размери на накрайниците – включително XXS опция. Техните „впръскани с пяна“ накрайници комбинират пяна и силикон, така че се разширяват леко за по-добър комфорт и по-плътно прилягане. Ако някога сте се оплаквали от AirPods, че падат от ушите ви, подобреното прилягане на Pro 3 може би ще ви спечели.

За тях The Verge пишат, че предлагат подобрения в шумоизолирането, което им позволява да се конкурират дори с AirPods Max. Те са забележимо по-добри в потискането на високочестотни звуци, като гласове, в сравнение с предишните поколения AirPods Pro и могат да елиминират ниското бръмчене на самолетен двигател. Качеството на звука също е подобрено по начини, които са изненадващо лесни за разпознаване: басът е по-силен, вокалите са по-ясни и ще забележите нови слоеве в любимите си песни. Междувременно, животът на батерията ще ви издържи цял работен ден с активирано активно шумопотискане (ANC), преди слушалките да се наложи да се върнат в кутията за зареждане за презареждане.

Най-добрите AirPods за тези, които намират накрайниците за неудобни

Снимка: Apple

Шумопотискане: Не

Живот на батерията: 5 часа

Водоустойчивост: IP54

Bluetooth кодеци: AAC, SBC

Multipoint: Не

Работи най-добре с: iOS, Windows, macOS

Не всеки харесва усещането на накрайниците на ушите. Дори с вентилацията и другите мерки, които Apple е предприела за подобряване на комфорта и намаляване на усещането за запушване в AirPods Pro 3, някои хора просто предпочитат обикновените AirPods с универсален размер. Техният отворен дизайн означава, че никога не сте напълно откъснати от външния свят. AirPods Pro имат впечатляващ режим на прозрачност, но AirPods 4 не се нуждаят от него.

В момента Apple продава две версии на AirPods 4. Независимо коя изберете, ще получите същото добро качество на звука, производителност на микрофона при гласови разговори и водоустойчивост IP54. По-скъпият чифт има функции, които може да искате, включително активно шумопотискане и по-усъвършенстван калъф за зареждане. Може да се изненадате колко добре работи шумопотискането дори с незапечатан дизайн - то намалява офис атмосферата и досадното бръмчене, но по-силните звуци и гласове все пак пробиват ANC, тъй като тези слушалки не използват запечатан накрайник за уши.

Най-доброто за тези, които предпочитат големи слушалки

Снимка: Getty Images

Шумопотискане: Да

Живот на батерията: 20 часа (с включен ANC)

Водоустойчивост: Не

Bluetooth кодеци: AAC, SBC

Multipoint: Не

Работи най-добре с: iOS, Windows, macOS

През последните няколко години многократно се препоръчват AirPods Max на Apple за 549 ​​долара. Те имат забележителен дизайн, но добрият външен вид и първокласното усещане идват на висока цена.

Не само това, тези слушалки са значително по-тежки от повечето конкуренти и могат да станат уморителни при продължителна употреба. Но платнените наушници на AirPods Max са много по-приятни в топло време от кожените, които ще намерите на продуктите на Bose и Sony, и вероятно няма да ви оставят с потни уши.

AirPods Max осигуряват впечатляващо шумопотискане, а режимът на прозрачност е по-ясен и по-естествено звучащ от всеки друг комплект слушалки на пазара. Що се отнася до звука, слушалките на Apple имат приятен звуков подпис, който работи добре в широк спектър от жанрове. Те са лесни за слушане с впечатляваща звукова сцена за затворени слушалки.

Губите някои функции, налични в AirPods Pro 3 и AirPods 4 с ANC – включително разпознаване на разговори и адаптивен звук, защото AirPods Max използват по-стария чип H1 на Apple.

