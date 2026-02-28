Това са най-добрите бюджетни градски почивки в Европа за Великден 2026

Ето къде може да отидете със скромен бюджет

Ако търсите великденска почивка в чужбина, която няма да ви разори, време е да се откажете от обичайните заподозрени и да потърсите алтернативи.

Ново проучване на потребителския шампион Which? Travel установи, че Париж, Рим и Венеция са най-скъпите градски почивки в Европа. Но дестинациите в Турция, Полша и Португалия са много по-бюджетни – като повечето предлагат и примамливи температури.

Най-евтината градска почивка за Великден в Европа е в Турция. За малко над една трета от цената, която би струвало пътуването до Париж за Великден, пътуващите могат да се насладят на почивка на брега на Мармарис.

Курортният град по протежение на Турската Ривиера е струвал средно 679 евро на човек за седемдневна почивка, включително полети, пише Euronews Travel.

Крайморският град се къпе в девет часа слънце на ден и максимални температури от 20°C през април – с шест градуса по-топло от Париж. Той предлага и клубове на открито и музикални заведения по пристанището за тези, които търсят вечерно забавление.

Търсещите приключения могат да се отправят към околните борови планини за пешеходни екскурзии или да се гмуркат, за да видят всичко - от октоподи и мурени до фрагменти от древни амфори.

Насочете се към Полша, Португалия и Испания за бюджетни великденски почивки

Втората най-евтина дестинация в класацията е Краков, струващ средно 718 евро на човек. Обявената от ЮНЕСКО дестинация е любимата градска почивка на членовете на Which? през 2025 г., оценена с пълните пет от пет звезди за настаняване, храна и напитки и лесно придвижване. Това е и единственият град в проучването, оценен с пет звезди за съотношение цена-качество.

Краков също получи четири звезди за своите културни атракции, които включват еднодневни екскурзии до исторически места като солната мина Величка, друг обект на световното наследство на ЮНЕСКО, фабриката на Шиндлер и мемориала и музея Аушвиц-Биркенау.

Слънчевият крайбрежен град Албуфейра в Португалия се класира на трето място в класацията за най-евтина градска почивка, със средна цена на почивката от 729 евро на човек.

Намира се в южния регион Алгарве, който беше обявен за най-изгодната дестинация в света от пощенската служба на Обединеното кралство през 2025 г.

