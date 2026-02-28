Израел удари Иран: Какво ще стане с цените на петрола?

От какво ще зависи реакцията на пазарите?

Израел предприе атака срещу столицата на Иран – Техеран, като облак дим се издигаше от центъра на града, съобщи Асошиейтед прес. Не беше ясно веднага каква е била целта на удара.

В Техеран свидетели са чули експлозия, а по-късно иранската държавна телевизия потвърди за взрив, без да уточни причината. Почти по същото време сирени са прозвучали и в Израел. Израелските военни заявиха, че са издали „проактивно предупреждение“, за да подготвят обществеността за възможността от изстрелване на ракети към страната, пише CNBC

Израелският министър на отбраната Израел Кац определи атаката като извършена „за премахване на заплахите“, без да дава повече подробности. Американската армия отказа незабавно да коментира нападението.

Какво ще стане с петрола?

Още преди атаката цените на петрола се бяха покачили до шестмесечни върхове на фона на опасенията от възможен шок в доставките.

Иран, един от основателите на ОПЕК, е основен производител на петрол и се намира в сърцето на стратегически важния Ормузки проток, през който преминава около 20% от световния петрол. Всяка ескалация, която постави под риск корабоплаването в района, може да предизвика рязък скок в цените

Историята показва, че дори ограничени военни действия в Близкия изток водят до краткосрочни ценови шокове, особено когато са замесени големи производители. Миналия юни САЩ нанесоха удари по три ирански ядрени съоръжения, а Иран отговори с атака срещу американска база в Катар – тогава пазарите реагираха с повишена волатилност, но без трайно прекъсване на доставките.

Цените на петрола

Ден преди атаката Reuters съобщи, че Barclays прогнозира, че цената на Brent може да достигне 80 долара за барел поради напрежението между САЩ и Иран.

„Въпреки че е напълно възможно ескалацията да не доведе до прекъсване на доставките и рисковата премия от 3-5 долара/барел в цените на петрола бързо избледнява, дори прекъсване на доставките от 1 барел/ден би поставило допълнително под въпрос широко очакваното свръхпредлагане и би тласнало Brent до 80 долара/барел, според нас“, заяви банката.

Цените на петрола се повишиха с около 2% в петък, като търговците се подготвят за прекъсвания на доставките, тъй като ядрените преговори между САЩ и Иран все още не бяха постигнали споразумение. Брентът се установи на 72,48 долара за барел.

Пазарите

Очаква се световните енергийни пазари да изпитат сериозна волатилност след координираната вълна от военни удари на САЩ и Израел по цели в Иран рано тази сутрин. Атаката е насочена към няколко града, включително столицата Техеран, и представлява рязка ескалация на регионалния конфликт, който продължава от месеци, пише сайтът Oilprice.com.

Израелският министър на отбраната Израел Кац потвърди, че става дума за „превантивен удар“, след като в цял Израел беше обявено извънредно положение. Американски представители описаха операцията като мащабна, включваща щурмови самолети от регионални бази и самолетоносачи.

Съобщава се за експлозии в Исфахан, Кум и Карадж. Свидетели в Техеран съобщават за гъст дим над квартали, където се намират правителствени сгради.

Според информации, в очакване на ударите иранските власти са ускорили износа на суров петрол през последните дни. Сателитни изображения и данни за корабоплаването показват необичайно висока активност на танкери в иранските терминали. Техеран се е стремял да увеличи приходите си и да освободи складовите бази преди евентуално разрушаване на инфраструктурата или налагане на по-строги морски блокади.

Това е втори американски удар по иранска територия за по-малко от година. През юни 2025 г. американски самолети бомбардираха три ядрени обекта, включително съоръжението за обогатяване във Фордо. Макар тогава конфликтът да завърши с кратко примирие, сегашната операция изглежда значително по-мащабна.

Ормузкият проток, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол, на практика се е превърнал във военна зона. Анализаторите очакват при отварянето на пазарите в понеделник в цената на суровия петрол да бъде включена значителна „военна премия“.

Всяка нова подробност от региона може да се превърне в катализатор за следващото движение на цената на черното злато.

