Парите на Джефри Епстийн: Мистерията около огромното му богатството

Джефри Епстийн, който произхожда от работническо семейство в Кони Айлънд, Ню Йорк, поне в началото очевидно е имал късмет: благодарение на връзките си той получава работа в инвестиционната банка Bear Stearns, където получава възможност да се запознае с големите финанси. През 1980 г. той става партньор с ограничени права. Пет години по-късно той напуска банката, но използва времето, прекарано там, както и създадените контакти, за да си изгражда среда и връзки.

След напускането му дейността му става все по-непрозрачна. Журналисти и финансисти по-късно го описват като „загадка“ – човек, за когото се говори много, но който не оставя ясна следа в инвестиционния свят. За разлика от повечето финансисти на Уолстрийт, при него липсват публични сделки, фондове или ясни бизнес структури, които да обяснят бързото му забогатяване.

В края на 80-те години Епстийн работи със Стивън Хофенбърг, главен изпълнителен директор на Towers Financial Corporation. Компанията се оказва една от най-големите финансови пирамиди в САЩ, на стойност около 460 милиона долара. Хофенбърг твърди, че Епстийн е участвал в манипулации с ценни книжа и фалшиви активи. Когато схемата се срива през 1993 г., Хофенбърг получава 20-годишна присъда, но срещу Епстийн не са повдигнати обвинения. Така и не става ясно дали и колко е спечелил от тази схема.

Истинският пробив в натрупването на богатство обаче идва чрез връзката му с милиардера Лес Уекснър – създател на Victoria’s Secret и The Limited, пише DW. В средата на 80-те години Епстийн се представя за финансов съветник и постепенно печели доверието на Уекснър. До началото на 90-те години той получава контрол върху личните финанси на милиардера, управлява инвестиции и има широки пълномощия.

По-късно американската прокуратура установява, че Епстийн е присвоил или неправомерно отклонил стотици милиони долари от Уекснър. Той придобива имоти, включително луксозна къща в Ню Йорк, както и частен самолет, на цени значително под пазарните. Освен това начислява сам на себе си високи хонорари за „финансови услуги“. През 2008 г., след разкрития за сексуални престъпления, двамата окончателно прекъсват отношенията си. Епстийн връща 100 милиона долара в рамките на извънсъдебно споразумение, без да бъде изправен пред съд по финансови обвинения.

Доверието на Уекснър обаче му носи не само пари, но и легитимност. Благодарение на близостта си до милиардера, Епстийн получава достъп до политически и бизнес елита. В контактите му влизат влиятелни фигури, включително президенти, финансисти и индустриалци. Тази мрежа му позволява да поддържа образ на дискретен финансов стратег, въпреки липсата на прозрачна дейност.

Дори след като през 2008 г. е осъден по дело за сексуално престъпление и прекарва кратък период в затвора, Епстийн продължава да поддържа отношения с водещи финансови институции. От 1998 до 2013 г. той е клиент на JPMorgan. Години по-късно банката плаща общо стотици милиони долари за уреждане на съдебни искове, свързани със случая. След това Deutsche Bank му открива сметки през 2013 г., като отношенията продължават до малко преди смъртта му. И тази банка впоследствие изплаща обезщетения, без да признава вина.

През юли 2019 г. Епстийн е арестуван по обвинения в трафик и сексуална експлоатация на непълнолетни. На 10 август същата година е намерен мъртъв в килията си. В завещанието му са декларирани активи на стойност 577 милиона долара – включително 56,5 милиона в брой, близо 194 милиона в хедж фондове и частни инвестиции, 112 милиона в акции и редица имоти в Ню Йорк, Палм Бийч, Ню Мексико, Париж и Американските Вирджински острови.

Голяма част от състоянието впоследствие е изчерпана от съдебни разходи, данъци и обезщетения за жертвите. Но въпросът за произхода на богатството му остава. Разследване на „Ню Йорк Таймс“ от 2025 г., базирано на хиляди страници документи, стига до заключението, че Епстийн е натрупал състоянието си чрез „измами, кражби и лъжи“, а успехът му се дължи повече на манипулация и използване на доверие, отколкото на доказан финансов гений.

„Епстийн е бил по-скоро гениален манипулатор и лъжец, отколкото финансов гений. Многократно той е доказвал, че е готов да действа на границата на закона и да „изгаря след себе си всички мостове“ в стремеж към още повече богатство и власт“, написа „Ню Йорк Таймс“.

