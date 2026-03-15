Суперкомпютър развенча едно голямо погрешно схващане за Слънцето

Астрономите от десетилетия вярват, че звезди като нашето Слънце, с напредване на възрастта и забавянето си, напълно променят начина си на въртене. Според тази теория, в по-късните етапи от живота полюсите им започват да се въртят по-бързо от екватора. Това явление се нарича „антислънчево въртене“.

Последните изследвания обаче показват, че това изобщо не се случва. Учени от университета в Нагоя в Япония са провели най-подробната симулация на вътрешността на звездите до момента и са стигнали до различно заключение. Резултатите показват, че звездите поддържат един и същ модел на въртене през целия си животу, пише Smartlife.

Илон Мъск иска да блокира Слънцето в борбата с глобалното затопляне

За разлика от Земята, която е твърдо тяло, звездите са изградени от горещ газ. Следователно, различните им части се въртят с различна скорост. На нашето Слънце екваторът прави пълна обиколка за около 25 дни, докато на полюсите му са необходими приблизително 35 дни.

По-ранни модели предвиждаха, че по-старите, по-бавни звезди могат да „обърнат“ това съотношение на скоростите. Нова симулация обаче показва, че такова обръщане не се случва. Професор Йошики Хата казва: „Симулацията възпроизвежда наблюдавания модел на въртене на Слънцето почти перфектно. Когато я приложим към по-бавни звезди, тя също съвпада с наблюденията и не показва антислънчево въртене.“

Ключова роля играят магнитните полета на звездите, които по-ранните модели подцениха. Причината беше проста - недостатъчна изчислителна мощност за подробни симулации. Новият модел използва японския суперкомпютър Fugaku и разделя звездата на до 5,4 милиарда точки от мрежата.

Това ниво на прецизност разкри, че магнетизмът всъщност стабилизира въртенето. Магнитните полета поддържат екватора да се движи по-бързо от полюсите, дори когато звездата се забавя значително.

16-годишна ученичка от Южна Африка създаде животоспасяващо изобретение

Водещият изследовател Хидеюки Хота обяснява: „Тези два процеса, турбулентност и магнетизъм, поддържат екватора по-бърз от полюсите през целия живот на звездата. Предишни симулации не успяха да видят, че магнитните полета предотвратяват това.“

Откритието помага и за обяснението на дългогодишна загадка. Наблюдаващите астрономи никога не са успели да намерят ясни доказателства за звезди, въртящи се по „антислънчев“ начин. Ново проучване предполага, че такива звезди вероятно изобщо не съществуват.

Работата, публикувана в списание Nature Astronomy, показва също, че магнитното поле на звездата постепенно отслабва с напредване на възрастта. То обаче не се укрепва отново, нито променя модела си на въртене.

Разбирането на тези процеси е важно и за изучаването на планетите, обикалящи около звезди. Въртенето и магнитното поле влияят на звездния вятър и радиация, които пряко оформят средата на планетата. Такива фактори могат да определят дали светове като Земята ще останат обитаеми милиарди години, пише Interesting Engineering.

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
