Технологии 16-годишна ученичка от Южна Африка създаде животоспасяващо изобретение

16-годишна ученичка от Южна Африка създаде животоспасяващо изобретение

Технологии

bTV Бизнес екип

Тя създаде обеца, която прави снимки на нападатели и алармира полицията за секунди

16-годишна ученичка от провинция Лимпопо в Южна Африка привлича вниманието на технологичната и предприемаческата общност с иновативно решение за лична безопасност. Младата изобретателка Бохлале Мфахлеле създава т.нар. „предупредителна слушалка“ – малка обеца, предназначена да помага на хората в опасни ситуации.

Идеята се ражда на фона на нарастващите притеснения за престъпността и личната сигурност. Мфахлеле си поставя ясна цел: да създаде устройство, което да бъде едновременно дискретно, интелигентно и бързо в реакцията си при риск.

Нейното решение съчетава няколко технологии в изненадващо малък аксесоар. Обецата включва миниатюрна камера, GPS тракер и система за спешно предупреждение. При скрито натискане устройството може да заснеме потенциален нападател и незабавно да изпрати сигнал за помощ. Същевременно системата споделя местоположението на потребителя в реално време с доверени контакти и при необходимост – с властите.

Защо поверителността е по-малко от всякога, въпреки контрола върху личните данни?

Особено внимание е отделено на дизайна. Устройството е разработено така, че да изглежда като стилно бижу, без да привлича внимание, докато всъщност изпълнява функцията на персонална система за сигурност.

Изобретението вече предизвиква интерес в технологичните среди и сред организации, работещи в областта на обществената безопасност. Много експерти го определят като мощна и вдъхновяваща идея, която показва как технологиите могат да бъдат интегрирани в ежедневни предмети.

Японски учени създадоха робот монах - ето как изглежда

Историята на Мфахлеле е показателна и за нарастващата роля на младите новатори в решаването на социални проблеми. Само на 16 години тя демонстрира как иновативното мислене може да отговори на реални обществени нужди.

С нарастващия глобален дебат за личната сигурност подобни решения могат да се превърнат в нов сегмент на пазара за „умими“ устройства. Ако идеята бъде развита и комерсиализирана, предупреждителната обеца има потенциал не само да се превърне в технологичен продукт, но и в нов стандарт за дискретна лична защита.

